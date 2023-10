L'astrònomi assistenu à a prima aurora infrarossa nantu à Uranu, chì stende luce nantu à campi magnetichi strani

Una scuperta rivoluzionaria hè stata fatta da l'astrònomu, postu chì anu osservatu una aurora infrared in u pianeta Uranu per a prima volta. Stu sviluppu eccitante offre insights preziosi in i campi magnetichi peculiari chì esistenu nantu à i giganti ghiacciati distanti in u nostru sistema solare.

L'aurore, cumunimenti cunnisciute cum'è l'aurore di u nordu è u miridiunali, sò tipicamente causate da i venti solari chì scontranu cù particelle assai cariche in l'atmosfera di a Terra. Questa collisione ionizeghja e particelle, pruvucannu à emette luce è creendu l'affascinanti display verdi è viola chì vedemu in e regioni polari.

Forme simili d'aurora sò state osservate in altri pianeti, cum'è u celu turbulente di Jupiter è e so lune. In u 1986, a sonda Voyager 2 hà furnitu u primu visu di l'aurore ultraviolette nantu à Uranu. Tuttavia, sta scuperta recente marca a prima volta chì una aurora infrared hè stata documentata in u pianeta.

A cuntrariu di l'atmosfera di a Terra, chì hè principalmente cumpostu di nitrogenu è ossigenu, Uranu hà una atmosfera duminata da l'idrogenu è l'heliu. In u risultatu, l'aurore nantu à Uranu emettenu luce in lunghezze d'onda fora di u spettru visibile, cum'è l'infrared. Questu significa chì queste manifestazioni celesti restanu invisibili à l'ochju umanu, mancanu i culori vibranti vistu in u nostru pianeta di casa.

Tuttavia, utilizendu u putente telescopiu Keck II in Hawaii, i scientisti anu pussutu osservà è analizà e lunghezze d'onda specifiche di a luce infrarossa emessa da Uranu. Anu focu annantu à a luce infrarossa emessa da una particella carica chjamata H3+, chì aiuta à calibre a temperatura di a particella è a densità atmosferica.

I circadori anu truvatu chì a densità di H3 + in l'atmosfera di Uranu hà aumentatu da un 88 per centu, malgradu i cambiamenti minimi di temperatura. Atribuiscenu questu à l'attività aurorale chì genera una ionizazione intensificata. Queste scuperte furnisce evidenza cruciale per a teoria chì l'aurore energetiche ghjucanu un rolu significativu in u riscaldamentu di pianeti giganti di gasu cum'è Uranu, spinghjendu u calore da l'aurora versu l'equatore magneticu.

Inoltre, i campi magnetichi inusual di Uranu è a so contraparti ghiacciata Neptune anu longu i scientisti perplessi. I poli magnetichi di sti pianeti sò stranamente misalignati cù i so assi di rotazione di rotazione. Siccomu l'attività aurorale hè strettamente ligata à u campu magneticu di u pianeta, a squadra crede chì studià l'aurora d'Uranus puderia aiutà à scopre u misteru daretu à i campi magnetichi misalignati.

Curiosamente, sta ricerca puderia ancu mette in luce i prucessi enigmatici chì si verificanu nantu à a Terra, cum'è l'inversione geomagnetica, induve i poli nordu è sudu di u pianeta cambianu in modu efficace i posti. Capisce l'impattu di sti fenomeni hè cruciale per i sistemi chì dependenu di u campu magneticu di a Terra, cumpresi satelliti, cumunicazioni è navigazione.

U studiu rivoluzionariu, guidatu da Emma Thomas, un studiente di PhD à l'Università di Leicester School of Physics and Astronomy, allarga a nostra cunniscenza di i giganti ghiacciati distanti in u nostru sistema solare. Svelendu i misteri di l'aurora d'Uranus è svelendu i sicreti di u so campu magneticu, i scientisti speranu d'acquistà insights preziosi in altri exoplaneti cù caratteristiche simili, potenzialmente revelendu a so adattazione per sustene a vita.

Dumande dumandatu Spissu

Q: Cosa hè un aurora?



A: Un aurora hè un fenomenu naturali causatu da l'interazzione trà i venti solari è e particelle caricate in l'atmosfera di un pianeta, chì risultanu in l'emissione di luce.

Q: Chì causa l'aurore di u nordu è u miridiunali nantu à a Terra?



A: L'Alumni di u Nordu è di u Sudu sò causati da i venti sulari chì scontranu cù particeddi carchi in l'atmosfera di a Terra, in particulare vicinu à i poli di u pianeta.

Q: Perchè l'aurore nantu à Uranu sò invisibili à l'ochju umanu?



A: Aurorae nantu à Uranu emettenu luce in lunghezze d'onda fora di u spettru visibile, cum'è l'infrarouge. Siccomu l'ochju umanu pò percive solu a luce visibile, sti aurore restanu invisibili.

Q: Cumu hè stata scuperta l'aurora infrared in Uranu?



A: I scientisti anu utilizatu u telescopiu Keck II in Hawaii per osservà è analizà e lunghezze d'onda specifiche di a luce infrarossa emessa da u pianeta Uranu, cuncentrazione nantu à a luce emessa da una particella carica chjamata H3+.

Q: Cumu studià l'aurora d'Uranus puderia aiutà à capisce u campu magneticu di a Terra?



A: U campu magneticu misaligned di Uranu furnisce l'oppurtunità per i scientisti di studià l'effetti di l'attività aurorale è i campi magnetichi. Sta ricerca pò offre insights in prucessi cum'è l'inversione geomagnetica, chì ponu impactà u campu magneticu di a Terra è i sistemi chì dependenu di questu.