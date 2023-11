Sbloccare i sicreti di a prima cuscenza di sè stessu in i zitelli

Un studiu rivoluzionariu hà revelatu chì ancu i più ghjovani di i zitelli, finu à quattru mesi, pussedenu segni di cuscenza di sè stessu. Sta scuperta hà suscitatu una nova comprensione di u sviluppu cognitivu iniziale è hà implicazioni prufonde per a nostra cunniscenza di a cuscenza umana.

In questu studiu, i circadori anu osservatu è analizatu i cumpurtamenti di i zitelli durante una seria di esperimenti cuncepiti cù cura. Utilizendu una cumminazione unica di segnali visuali è riflessioni di specchiu, anu pussutu valutà se i zitelli eranu capaci di ricunnosce cum'è individui separati.

I risultati eranu maravigghiusu. I zitelli finu à quattru mesi sò stati trovati chì mostranu indicazioni chjaramente di cuscenza di sè stessu. Anu manifestatu cumpurtamenti cum'è toccu è esplorà u so propiu corpi, è ancu impegnà in movimenti autodiritti mentre osservanu i so riflessi specchi. Questu suggerisce una cunniscenza consciente di elli stessi cum'è distinti da u so circondu.

A cuntrariu di e credenze precedenti chì a cuscenza di sè si sviluppa assai più tardi in a zitiddina, stu studiu sfida i nostri preconcepzioni nantu à e prime capacità cognitive. Implica chì u fundamentu di a cuscenza di sè stessu hè presente assai prima di ciò chì pensava prima, ponendu a basa per una multitùdine di prucessi cugnitivi cumplessi chì cuntinueghjanu à sviluppà in tutta a vita di u zitellu.

Q: Cosa hè a cuscenza di sè stessu?

A: A cuscenza di sè stessu hè a capacità di ricunnosce sè stessu cum'è un individuu separatu da l'altri, spessu accumpagnatu da a cunniscenza di i so pinsamenti, credenze è emozioni.

Q: Cumu hè statu fattu u studiu?

A: U studiu implicava l'osservazione è l'analisi di i cumpurtamenti di i zitelli chì utilizanu segnali visuali è riflessioni di specchiu per valutà a so capacità di ricunnosce.

Q: Chì eranu i risultati di u studiu?

A: U studiu hà revelatu chì i zitelli di quattru mesi mostranu segni di cuscenza di sè stessu, sfidendu e credenze precedenti chì a cuscenza di sè si sviluppa assai più tardi in a zitiddina.

Q: Perchè stu studiu hè significativu?

A: Stu studiu furnisce una nova perspettiva nantu à u sviluppu cognitivu precoce, scopre a prisenza di l'autocuscenza à una età assai più ghjovana chè ricunnisciuta prima.