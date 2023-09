A Ricca Tradizione di a Ricerca Solare di l'India

L'India hà una longa storia di ricerca solare, chì data di a fini di u XIX seculu. I sforzi di ricerca solare di u paese sò stati iniziati da HF Blanford, u primu Direttore Generale di u Dipartimentu Meteorologicu di l'India, chì hà prupostu in u 19 a necessità di registri precisi di u putere di riscaldamentu di u sole è i so effetti nantu à a superficia di a terra. Ruchi Ram Sahni, un pioniere di a popularisazione di a scienza in Punjab, si unì à a squadra di Blanford in u 1881 cum'è Second Assistant Meteorological Reporter.

L'Osservatoriu Solar Kodaikanal (KSO) hè statu stabilitu in u 1899 è divintò un centru significativu per l'astronomia solare. In u 1909, l'astrònomu britannicu J Evershed hà fattu una scuperta rivoluzionaria à u KSO, chì diventò cunnisciutu com'è "effettu Evershed". U KSO hà ancu ghjucatu un rolu in a scuperta di u famosu "effettu Raman" in u 1928, cù KS Krishnan essendu unu di i co-autori di u documentu di ricerca.

In a continuazione di l'eredità di a ricerca sulari di l'India, l'Istitutu Indianu di Astrofisica (IIA) hè statu stabilitu in Bengaluru in 1971. Assorbiu l'osservatori di Kodaikanal è Kavalur è hà fattu cuntributi significativi à a ricerca solare. L'IIA hà sviluppatu u Visible Line Emission Coronagraph, un cumpunente chjave di a prossima missione di l'osservatoriu indianu, Aditya-L1.

Aditya-L1 hè stallatu per ghjunghje à a so destinazione à principiu di l'annu prossimu, induve osservà a fotosfera, a cromosfera è i strati più esterni di u sole. U so ughjettu primariu, però, hè di studià u clima spaziale è di monitorà i punti imprevisibles in u campu magneticu causati da ejections di massa coronale da u sole. Queste eiezioni di massa coronale ponu esse una minaccia per a civilizazione dipendente da a tecnulugia, dannendu i satelliti è e reti elettriche.

U timing di a missione di Aditya-L1 allinea cù u piccu previstu di u ciculu di l'attività di u sunspot in 2026. Altre urganisazioni, cum'è a NASA è u guvernu di u Regnu Unitu, anu ancu monitoratu u clima spaziale per mitigà i so risichi potenziali.

L'esperimenti di raghji còsmici indiani anu ancu fattu cuntributi significativi à a ricerca spaziale. L'esperimentu GRAPES-3, una cullaburazione trà l'India è u Giappone, hà scupertu un "debilitatu transitoriu di u scudo magneticu di a terra" chì correlated cù una tempesta solare in 2015. Sta ricerca, publicata in Physical Review Letters, hà dimustratu l'impurtanza di u tempu d'arrivu di tempesta precisa. Previsione per minimizzà e perdite ecunomiche durante un arrestu globale.

A ricca tradizione di ricerca solare in India, cumminata cù a so cumpetenza crescente in u monitoraghju di u clima spaziale, mette in risaltu l'impegnu di u paese à avanzà a cunniscenza scientifica è a prutezzione di i periculi potenziali assuciati à l'attività solare.

Fonti: Arun Kumar Grover