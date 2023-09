A missione lunare di l'India, Chandrayaan-3, pò avè scupertu evidenza di un "moonquake" à a superficia di a luna. U Strumentu per l'Attività Sismica Lunar (ILSA), attaccatu à l'atterrissimu Vikram, hà rilevatu l'attività sismica u 26 d'Aostu, marcà u primu terremotu di luna pussibule da l'anni 1970. Sta scuperta, inseme cù i movimenti di u rover Pragyan di l'India, puderia furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni geologica di a luna.

U moonquake hè statu rilevatu pocu dopu chì l'atterrissimu Vikram hà toccu u polu sudu di a luna u 23 d'Aostu. L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hà dichjaratu chì l'avvenimentu pare esse naturali è hè attualmente in investigazione. I missioni lunari Apollo in l'anni 1960 è 1970 sò stati i primi à detectà l'attività sismica nantu à a luna, palesendu a so struttura geologica cumplessa.

Avanzamenti recenti in strumenti di analisi è mudelli di computer anu permessu à i scientisti di capiscenu megliu l'internu di a luna. I studii anu dimustratu chì a luna hà prubabilmente un core di ferru circundatu da una bola di ferru densa è solida. De plus, des gouttes de manteau fondu de la lune pourraient se séparer du reste, provoquant des tremblements à mesure qu'ils remontent à la surface.

U campu magneticu di a luna differisce significativamente da a Terra. Mentre a Terra hà un forte campu magneticu, l'internu di a luna hè soprattuttu congelatu è manca un campu magneticu robustu. Tuttavia, e rocce recuperate durante e missioni Apollo di a NASA suggerenu chì a luna puderia avè avutu un campu geomagneticu putente in u passatu.

Chandrayaan-3 hà per scopu di mette in luce questi misteri continuendu a so esplorazione di a superficia di a luna. L'atterrissimu è u rover sò attualmente in modu di dorme, ma riprenderanu l'operazioni quandu a luna entre in u ghjornu di u 22 di settembre. Cù e so capacità di energia solare, sti strumenti sò ben posizionati per svelà i sicreti di a struttura interna di a luna è furnisce insights preziosi in a so storia.

Fonti:

- Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale (ISRO)

- NASA