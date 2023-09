A missione Aditya-L1 di l'India raccoglie dati nantu à e particelle solari chì circundanu a Terra

By

A missione Aditya-L1 di l'India hà cuminciatu à cullà dati nantu à u cumpurtamentu di e particelle chì circundanu a Terra. A missione, chì hè stata lanciata u 2 di settembre, hà per scopu di studià l'attività di u sole per capisce megliu u clima spaziale è u so impattu nantu à a Terra.

L'instrumentu Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) di a nave spaziale hè stata attivata u 10 di sittembri mentre a nave spaziale era à circa 31,068 XNUMX chilometri di distanza da a Terra. STEPS hè custituitu da sei sensori chì misuranu ioni super termali è energetichi è elettroni in direzzione diffirenti utilizendu spettrometri di particelle di bassa è alta energia.

Aditya-L1 si dirige versu a Terra-Sun Lagrange Point 1, situatu à circa 1 milione di chilometri di distanza. A nave spaziale cuntinuerà à osservà e particelle chì circundanu u nostru pianeta da questa percha orbitale distante. I dati raccolti aiutanu à i scientisti à investigà l'urìgine, l'accelerazione è l'anisotropia (variazioni in intensità è caratteristiche secondu a direzzione) di i fenomeni di u ventu solare è di u spaziu.

A missione porta un totale di sette strumenti di scienza à bordu. Quattru di sti strumenti seranu focu annantu à l'osservazione di u Sole direttamente, mentre chì i trè restanti misuranu particeddi à u Lagrange Point 1 per studià l'effetti di a dinamica solare in u mediu interplanetari.

A missione lunare precedente di l'India, Chandrayaan-3, hà sbarcatu cù successu nantu à a superficia di a Luna u 23 d'aostu. Mentre a missione hè attualmente in modu di sonnu per sopravvive à a notte lunare, l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hà pensatu à sveglià u lander è u rover quandu u sole sorge nantu à a superficia cratered di a Luna.

Cù a missione Aditya-L1 è u so focu annantu à studià u Sun, l'India hà per scopu di rinfurzà a so cunniscenza di u clima spaziale è cuntribuisce à a cunniscenza di a cumunità scientifica più larga di a nostra stella ospitante.

