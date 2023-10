A riserva di u celu scuru di Hanle: un paradisu per l'astronomi amatori

U paesi di Hanle, situatu in u Santuariu di a Fauna Selvatica di Changthang, hè rinumatu per i so celi scuri pristine è e cundizioni climatichi secchi, facendu un locu ideale per a ricerca astronomica. A casa di l'Osservatoriu Astronomicu Indianu è u sicondu telescopiu otticu più altu di u mondu, Hanle hè statu recentemente designatu cum'è a Riserva di Cielo Scuru Hanle (HDSR) da u territoriu di l'Unione di Ladakh.

U HDSR hà u scopu di prutege l'area da a contaminazione luminosa artificiale è di priservà a so oscurità notevuli per l'osservazioni astronomiche. Prumove ancu u turismu, chì furnisce i visitori l'uppurtunità di sperimentà a bellezza di u celu di notte. L'astrònomu dilettanti sò longu attirati da Hanle per via di i so celi eccezziunale scuri, chì li permettenu di osservà l'uggetti celesti debuli è catturà ritratti detallati.

Unu di i punti culminanti di a festa di stella tenuta in Hanle era l'uppurtunità di assistisce à fenomeni astronomichi rari, cum'è a "falsa alba" è a "luce zodiacale". L'alba falsa si riferisce à un splendore prima di l'alba chì pò esse osservatu solu da i lochi più scuri, mentri a luce zodiacale hè a luce di u sole debbuli spargugliatu da a polvera in u pianu di u sistema solare.

I participanti di diversi lochi in India, cumpresi Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep è Mumbai, è ancu i paisani lucali è i turisti, si sò riuniti à Hanle per fà parte di a festa di stella. L'avvenimentu hà attrattu à tempu l'astrònomu amatori è l'osservatori visuali chì anu sappiutu apprezzà l'oscure galaxies deboli visibili in u celu Bortle-1 (u più scuru) di u HDSR.

In un sforzu per impegnà a cumunità lucale è prumove l'astroturismu, l'Istitutu Indianu d'Astrofisica (IIA) hà furnitu telescopi chjuchi à i paisani selezziunati è li hà furmatu cum'è "ambasciatori di l'astronomia". Questa iniziativa ùn solu aiuta à u sviluppu socio-ecunomicu di l'area, ma assicura ancu chì i turisti ricevenu guida è infurmazione infurmata nantu à u celu di notte.

Fighjendu versu u futuru, l'urganizatori pensanu à fà u HDSR Star Party un avvenimentu annuale, sperendu à attruisce l'amatori di l'astronomia da l'India è l'esteru. Cù u sustegnu cuntinuu di e cumunità lucali è i sforzi di divulgazione di l'IIA, u celu di Hanle resterà una destinazione apprezzata per i stargazers è l'astrònomu.

