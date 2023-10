L'Istitutu Indianu di Astrofisica ospita a prima festa di a stella in Hanle Dark Sky Reserve

L'Istitutu Indianu di Astrofisica (IIA) hà urganizatu recentemente un avvenimentu unicu chjamatu Star Party in a Riserva di Hanle Dark Sky in Ladakh. Questu avvenimentu hà riunitu intornu à 30 astronomi dilettanti da diverse parti di l'India per tistimunià è catturà a bellezza di u celu di notte, liberu da a contaminazione luminosa.

Hanle, casa di l'Osservatoriu Astronomicu Indianu di l'IIA, hè rinumatu per i so celi scuri pristine è e cundizioni climatichi favurevuli, facendu un locu ideale per a ricerca astronomica è l'astrofotografia. Spanning una superficie di circa 1,073 chilometri quadrati, a riserva di u celu scuru di Hanle hè stata designata da u Territoriu di l'Unione di Ladakh per cumbatte a contaminazione luminosa è prutegge i celi scuri di a regione.

Duranti u Star Party, i participanti anu avutu l'uppurtunità di osservà è fotografia i fenomeni celesti chì ponu esse vistu solu da i lochi estremamente scuri cum'è Hanle. Questi includenu a Falsa Alba è a Luce Zodiacale. Malgradu i sfidi di l'altitudine elevata, e temperature fresche è a mancanza d'ossigenu, i participanti anu manifestatu a so eccitazione è a satisfaczione per l'esperienza.

In più di furnisce una piattaforma per l'astronomi dilettanti, u Star Party hà ancu servitu cum'è una opportunità d'apprendimentu per l'Ambasciadore di l'Astronomia lucali. Questi ambasciatori, furmati da l'IIA, sò rispunsevuli di guidà l'astro-turisti è di prumove u turismu di l'astronomia in a zona. Assistendu à u Star Party li hà permessu di rinfurzà a so cunniscenza è e so cumpetenze interagisce cù i principali astronomi dilettanti di u paese.

U successu di questu Star Party inaugurale hà incitatu l'amministrazione di UT Ladakh à fà un avvenimentu annuale. A prumuzione di a riserva di Hanle Dark Sky cum'è destinazione turistica, anu u scopu di attruisce l'amatori di l'astronomia, cuntribuendu cusì à u sviluppu ecunomicu di i paesi lucali.

In generale, u Star Party in a Riserva di Hanle Dark Sky era un avvenimentu unicu è successu chì riunì astronomi amatori, prumove l'astrofotografia è furnisce opportunità educative per l'Ambasciadore di l'Astronomia lucali.

