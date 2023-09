Chandrayaan-3, l'atterrisseur lunaire et le rover indiens repérés par une autre sonde lunaire

A missione Chandrayaan-3 di l'India, chì hà sbarcatu cù successu nantu à a luna u 23 d'Aostu di u 2022, hè stata catturata in novi imaghjini pigliati da un'altra nave spaziale indiana, Chandrayaan-2, chì hè stata in orbita lunare dapoi u 2019. L'imaghjini, liberati da l'India. Space Research Organization (ISRO), mostra l'atterrissimu nantu à a superficia lunare.

Ancu se l'atterrissimu Chandrayaan-3 hè attualmente inattivu per via di a bughjura nantu à u latu vicinu di a luna, hè previstu di esce da l'hibernazione è ripiglià e so attività una volta chì a luce di u sole riapparisce. L'ufficiali di ISRO anu cunfirmatu chì l'atterrissimu è u so rover, Pragyan, anu rializatu tutti i so scopi principali, cumpresu l'implementazione riescita di u rover è catturà ritratti di l'area circundante.

Questa ùn hè micca a prima volta chì a missione lunare indiana hè stata osservata da u spaziu. U Lunar Reconnaissance Orbiter di a NASA, chì piglia l'imaghjini in alta definizione di a luna, hà ancu catturatu a missione Chandrayaan-3 prima di u mese.

L'India hè avà u quartu paese chì hà sbarcatu cù successu nantu à a luna, dopu à l'Unioni Suviètica, i Stati Uniti è a Cina. Tuttavia, più missioni lunari sò previste per u futuru. A NASA, attraversu u so prugramma Artemis, hà finanziatu parechje missioni robotiche cù u scopu di stabilisce una presenza umana permanente nantu à a luna è intornu à a fine di l'anni 2020.

Unu di l'ugettivi principali di sti missioni hè di studià i dipositi di ghiaccio situati à u polu sud di a luna. A NASA intende aduprà stu ghjacciu lunare per sustene i so astronauti è i so machini creendu basi in a zona. Altri paesi, cumpresa l'India, anu ancu mira à u polu sudu di a luna per più esplorazione.

Mentri ci sò stati recenti tentativi falluti da Russia, Israele è Giappone per sbarcà nantu à a luna, a missione Chandrayaan-3 rapprisenta l'ingressu successu di l'India in u campu di esplorazione lunare.

Fonti:

– ISRO

- NASA