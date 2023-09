Novu Spotted: Chandrayaan-3 Lander è Rover di l'India nantu à a Luna

A missione Chandrayaan-3 di l'India, chì hà sbarcatu cù successu nantu à a luna u 23 d'aostu, hè stata catturata in novi imagine pigliate da una altra sonda lunare. L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hà liberatu l'imaghjini radar da a so missione lunare Chandrayaan-2, chì hè ghjunta in orbita lunare in 2019.

Ancu l'atterrissimu Chandrayaan-3 hè attualmente inattivu, per via di a bughjura di duie settimane in u latu vicinu di a luna induve hè sbarcatu, ci hè una pussibilità chì si svegliarà una volta chì a luce di u sole torna. Tuttavia, i funzionari ISRO anu cunfirmatu chì u lander è u so picculu rover, chjamatu Pragyan, anu digià rializatu tutti i so scopi principali. Pragyan hà implementatu cù successu da u so lander, Vikram, è catturà l'imaghjini di u so circondu.

Questa ùn hè micca a prima volta chì a missione lunare indiana hè stata osservata da u spaziu. U Lunar Reconnaissance Orbiter di a NASA hà digià catturatu l'imaghjini in alta definizione di a missione storica. L'India hè diventata u quartu paese, dopu à l'Unioni Suviètica, i Stati Uniti è a Cina, à sbarcà cù successu nantu à a luna.

In più di a missione di l'India, parechje altre nazioni anu ancu di mira à u polu sudu di a luna per scopre e riserve di ghiaccio in quella zona. A NASA pensa à stabilisce una o più basi in a regione per utilizà u ghjacciu lunare per sustene l'astronauti è a machina cum'è parte di u so prugramma Artemis, chì hà da scopu di stabilisce una presenza umana permanente nantu à a luna è intornu à a fine di l'anni 2020.

Mentre chì l'India hà successu cù a so missione lunare, altri paesi è cumpagnie private anu ancu pruvatu à sbarcà nantu à a luna in i tempi ricenti. A sonda russa Luna-25 s'hè lampata durante u so tentativu di atterrissimu u mese passatu, è l'agenza spaziale giapponese JAXA hà lanciatu u so atterrissimu lunare, SLIM, chì pruvarà un touchdown in i mesi à vene.

In generale, a missione Chandrayaan-3 di l'India hà rializatu tappe significativu in l'esplorazione lunare, è l'imaghjini catturati da altre sonde lunari mostranu u successu di u paese à ghjunghje à e novi frontiere in u spaziu.

