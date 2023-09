L'Agenzia Spaziale Indiana tenta di sveglià Chandrayaan-3 Lander è Rover

L'ingegneri di l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) anu pruvatu à sveglià l'atterrissimu lunar Chandrayaan-3 è u rover dopu una notte lunare di duie settimane. L'ISRO hà annunziatu u venneri chì anu pruvatu à stabilisce a cumunicazione cù u lander Vikram è u rover Pragyan per determinà a so cundizione di sveglia. Tuttavia, i so tentativi di u luni ùn anu ancu datu alcuna risposta.

Chandrayaan-3 hà sbarcatu cù successu vicinu à u polu sudu lunare u 23 d'aostu, facendu l'India u quartu paese à ottene un sbarcu lunare dopu à i Stati Uniti, a Russia è a Cina. Dopu à l'atterrissimu, u rover Pragyan hà esploratu u situ di sbarcu è rinviò l'imaghjini à a Terra mentre Vikram hà realizatu esperimenti scientifichi, cumprese a misurazione di a temperatura di a capa superiore di u regolite lunare è l'analisi di a cumpusizioni chimica di u polu lunar. A prisenza di sulphur in a polvera lunare puderia furnisce insights in l'attività vulcanica passata.

U rover Pragyan hè statu messu in modu di dorme u 2 di sittembri, è u lander Vikram hà seguitu dui ghjorni dopu. Ancu s'ellu a missione avia cumpiitu i so obiettivi primari, l'ISRO hà a speranza chì u lander è u rover anu sopravvissutu à a notte lunare.

Chandrayaan-3 hè u sicondu tentativu di l'India per sbarcà nantu à a luna. A missione precedente, Chandrayaan-2, hà sperimentatu un crash in 2019 per via di un glitch di u software. Tuttavia, l'orbiter Chandrayaan-2 hè sempre operativu è cuntinueghja à studià a luna da l'orbita lunare.

I sforzi per stabilisce u cuntattu cù l'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan continuanu, ma e probabilità di successu sò diminuite cù ogni ora chì passa. L'ISRO ferma decisu à spiegà è sblocca i misteri di u polu sud lunare.

