A nave spaziale Aditya-L1 di l'India sparte i primi ritratti

L'agenzia spaziale indiana, l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (Isro), hà publicatu i primi ritratti di a so missione d'osservazione solare. L'imaghjini sò stati pigliati da una camera muntata nantu à a nave Aditya-L1, chì hè attualmente in strada à u Sun. Isro hà sparte e ritratti captivanti nantu à e social media, chì mostranu u nostru pianeta Terra è a Luna in un unicu quadru.

A nave spaziale Aditya-L1, chjamata dopu a parolla hindi per u Sun, hè a prima sonda solare spaziale di l'India. Queste imaghjini iniziali furniscenu un ochju di ciò chì u satellitu hè capaci di catturà. Una fotografia raffigura a Terra, chì pareva grandi nantu à u sfondate di u spaziu, mentri a Luna hè una mera speck in a distanza. A seconda maghjina hè un "selfie" di a nave spaziale Aditya-L1 stessu, cù dui di i so sette strumenti scientifichi.

Lanciatu u 2 di settembre, l'Aditya-L1 hè attualmente in un viaghju di 932,000 1 milla da a Terra, chì custituiscenu circa 1% di a distanza Terra-Sun. Hè dirigutu versu u puntu di Lagrange 1 (L1), chì hè u puntu dolce trà e forze gravitazionali di u Sole è a Terra, chì permettenu à a nave spaziale. Quandu Aditya-L1 righjunghji stu puntu LXNUMX, hà da pudè orbita u Sole à a listessa freccia di a Terra, esigendu carburante minimu per u funziunamentu.

Da questa pusizioni strategica, a nave spaziale farà una ricerca estensiva per aiutà i scientisti à studià l'attività solare, cum'è i flares solari è l'ejections di massa coronale. Questi avvenimenti ponu causà belle aurore nantu à a Terra mentre ponenu risichi per l'infrastruttura critica cum'è i satelliti. Aditya-L1 investigarà ancu u "prublemu di riscaldamentu coronale" - a misteriosa atmosfera esterna super-calda di u Sun, chì righjunghji temperatures di finu à 2 milioni di gradi Fahrenheit.

In casu di successu, l'India si uniscerà à un gruppu esclusivu di nazioni chì studianu attivamente u Sun. A missione Aditya-L1 hà da prumove a nostra cunniscenza di i fenomeni solari è cuntribuisce à i studii scientifichi in corso. Queste foto iniziali servenu cum'è una preview allettante di i dati inestimabili chì a nave spaziale raccoglierà mentre cuntinueghja u so viaghju per sbloccare i sicreti di a nostra stella più vicina.

Fonti: Isro, BBC, Agenzia Spaziale Europea