I ricercatori di u Giardinu Botanicu di Wuhan di l'Academia Cinese di Scienze anu scupertu chì l'aumentu di i livelli di l'acidu ascorbicu, cunnisciutu ancu vitamina C, ponu rinfurzà a tolleranza di cobre è mitigà a toxicità di u ramu in u kiwi. Questa scuperta hè significativa perchè i fertilizzanti è i pesticidi basati in rame sò cumunimenti usati per cumbatte l'epidemie severa causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) in a cultura di kiwi. Tuttavia, l'accumulazione elevata di ramu in u kiwi hè una minaccia per a sicurezza alimentaria è a salute umana.

U studiu, publicatu in u Journal of Hazardous Materials, hà valutatu u cuntenutu di rame di 108 campioni di kiwi da 27 cultivars differenti in u mondu. I circadori anu truvatu chì i kiwi cù carne rossa o gialla avianu un cuntenutu di rame significativamente più altu ch'è quelli cù carne verde. Inoltre, a cuncentrazione di ramu era più bassu in carne di fruttu è core in paragunà cù a pelle di fruttu è e sementi.

Alti livelli di cobre anu risultatu in danni visibili à e piante di kiwi. In ogni casu, quandu i pianti di kiwi sò stati alimentati cù l'acidu ascorbic supplementu, i danni sò stati mitigati. Inoltre, i circadori anu scupertu chì u trattamentu di ramu hà aumentatu u cuntenutu di l'acidu ascorbicu in e foglie di kiwi è i geni chjave regulati in a biosintesi di l'acidu ascorbic.

Per cunvalidà questi risultati, i circadori anu overexpressed u genu GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) in kiwi transgenic, risultatu in un incrementu significativu di u cuntenutu di l'acidu ascorbic cumparatu à u tipu salvaticu. E linee di kiwi transgenic cun un cuntenutu più altu di l'acidu ascorbicu anu mostratu una toxicità di rame ridutta, una fotosintesi mejorata, un scavenging di spezie d'ossigenu reattivu in eccesso, è l'espressione alterata di i geni legati à u stress.

Questa ricerca dimustra chì l'acidu ascorbic ghjoca un rolu cruciale in a mitigazione di a toxicità di cobre in u kiwi. Per capiscenu i miccanismi implicati, pò esse pussibule di sviluppà strategie per rinfurzà a tolleranza di u ramu è per assicurà una megliu sicurezza alimentaria in u cultivo di kiwi.

Source:

Xiaoying Liu et al, Aumenta a sintesi di l'acidu ascorbicu per l'espressione di AcGGP3 migliora a toxicità di rame in u kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393