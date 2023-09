Una svolta in u Trasplante d'Organi: Reni Umanizatu Cresciutu In un Porcu

I scientisti anu ottinutu un grande avanzu in a risolviri di a severa carenza di organi dispunibuli per u trasplante. Per a prima volta, i circadori anu cultivatu cun successu un rene umanizatu in un porcu. U studiu, publicatu in a rivista scientifica Cell Stem Cell, hà implicatu u sviluppu di l'embrioni chimerichi umani-pig, chì cuntenenu cellule umane è di porcu.

Dopu à l'implantazione di sti embrioni in e mamme surrogate di porcu, i rini anu sviluppatu è avianu una struttura normale dopu à 28 ghjorni. L'investigatore principale, Liangxue Lai, hà dichjaratu chì e cellule umane dominavanu è custituiscenu da u 60 à u 70% di e cellule totali in u rene umanizatu. Stu sviluppu hè significativu cum'è i tentativi precedenti di cultivà l'organi umani in i porchi ùn anu micca successu.

I porchi sò un candidatu ideale per a crescita di l'organi umani per via di e so similitudini in a fisiologia, a dimensione di l'urganu è u sviluppu embrionicu. U rinu umanu hè unu di l'organi più trasplantati in u mondu sanu è appare ancu prima durante l'embriogenesi. Attualmente, ci sò 88,500 persone chì aspettanu un trasplante solu in i Stati Uniti.

I scientisti implicati in u studiu anu mudificatu u porcu geneticu per creà un spaziu per e cellule umane per cresce, chì li permettenu di sopravvive in un ambiente chì ùn era micca u so naturali. Sta mudificazione hà pigliatu cinque anni per esse realizatu. Miguel Esteban, unu di l'autori anziani di u studiu, spiegò chì sta scuperta offre una alternativa attraente per superà a carenza di organi umani per u trasplante.

Malgradu questi risultati promettenti, ci sò limitazioni à stu studiu. U rapportu di degenerazione di l'embrioni di porcu era altu, è più ricerca hè necessaria per capisce i motivi di questu. I prublemi etichi in quantu à a cuntribuzione di l'altri lignaghji, cum'è u cervellu è e cellule germinali, anu da esse ancu cunsideratu. Inoltre, a prisenza di cellule vascular di origine porcina in l'organi pò purtà à u rifiutu.

Tuttavia, sta scuperta apre a strada per a generazione di reni umani funzionali in i porchi neonati. Ùn furnisce micca solu speranza per affruntà a carenza di l'organi, ma apre ancu novi opportunità per a medicina regenerativa è studià u sviluppu di i rini umani.

Fonti: The Guardian, CNN