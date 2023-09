L'RNA recuperatu da a tigre di Tasmania estinta, aumentendu i sforzi in a ricerca di de-estinzione

I scientisti anu recuperatu l'RNA da un tigru di Tasmania, cunnisciutu ancu com'è tilacina, chì hè stata guardata in un museu in Stoccolma dapoi u 1891. Mentre l'estrazione di DNA da animali è piante antichi hè stata fatta prima, questa hè a prima volta chì l'RNA hè stata successu. ricuperatu da una spezia estinta. L'RNA, cum'è l'ADN, hè una molècula biomolecular presente in tutte e cellule viventi è hè rispunsevuli di portà l'infurmazione genetica è di sintesi di prutezione. A capacità di estrazione, sequenza è analizà l'RNA anticu puderia aiutà à a recreazione di spezie estinte è aiuta à capisce e pandemie virali passate.

Le tigre de Tasmanie était un prédateur à l'apice qui parcourait autrefois le continent australien et les îles adjacentes. L'arrivu di l'omu in Australia hà purtatu à a caduta di a spezia, è i culunizatori europei in u 18u seculu cuntribuiscenu ancu à a so estinzione. U studiu di a morte di u tigre di Tasmania hè cunsideratu unu di i casi più documentati di l'estinzione guidata da l'omu.

L'RNA recuperatu furnisce insights in a biologia è a regulazione metabolica di u tigre di Tasmania prima di a so estinzione. Capisce i cumplementi di geni è l'attività genica di e spezie estinte hè cruciale per ricreà. Mentre chì a pussibilità di risurrezzione di e spezie estinte aduprendu l'editazione di geni nantu à i parenti viventi hè sempre scettica, più ricerche nantu à a biologia di questi animali estinti sò incuraghjiti.

A ricuperazione di l'ARN da i resti di u tigre di Tasmania hà sorpresu i scientisti, postu chì l'ARN hè generalmente cunsideratu menu stabile di l'ADN è hè pensatu per avè una vita curta. A cundizione dissiccata di i resti in u Museu di Storia Naturale Svedese, cù a pelle, i musculi è l'osse cunservati, probabilmente hà cuntribuitu à a preservazione di l'RNA.

Sta ricerca apre novi pussibulità in u campu di a distinzione è mette in luce a biologia di e spezie estinte. Mentre chì a ricreazione di una spezia estinta resta un compitu cumplessu, capiscenu a so cumpusizioni genetica è i prucessi biologichi hè essenziale in i sforzi di conservazione è amparà da l'estinzioni passate.

