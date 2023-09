I scientisti anu ottenutu una tappa maiò in a ricerca medica crescendu cù successu un organu umanu in un altru animale. In un studiu rivoluzionariu publicatu in a rivista Cell Stem Cell, i circadori anu inseritu cellule staminali umane in embrioni di porcu geneticamente modificati. Quandu questi embrioni sò stati impiantati in mamme di porcu surrogati, anu sviluppatu reni umani in prima fase in circa 28 ghjorni.

I tentativi precedenti di cultivà l'organi umani in i porchi ùn anu micca successu, facendu stu successu un avanzamentu impurtante in u campu. I circadori speranu chì sta tecnulugia puderia un ghjornu aiutà à affruntà a carenza di l'organi umani necessarii per u trasplante.

I rini sò organi vitali rispunsevuli di filtrà u sangue è di caccià i rifiuti è l'acqua eccessiva da u corpu. Sò cumunamenti trasplantati, ma a dumanda di rini supera assai l'offerta. Per esempiu, in u 2020, circa 100,000 23,000 persone in i Stati Uniti eranu nantu à a lista d'attesa per un trasplante di rene, ma solu XNUMX XNUMX anu ricevutu unu.

Una suluzione potenziale à a carenza di l'organi hè di integrà e cellule staminali pluripotenti induce (iPSC), chì ponu sviluppà in ogni tipu di cellula, in l'embrioni di altri mammiferi. I porchi sò una scelta particularmente promettente per questu prucessu perchè i so organi sò simili à l'omu è u so sviluppu embrionicu hè paragunabile. In ogni casu, i difficultà si sviluppanu perchè e cellule di porcu in l'embriione tendenu à superà e cellule umane è anu diverse esigenze nutrizionali è chimiche.

In stu studiu, i circadori anu superatu sti sfidi utilizendu a tecnulugia CRISPR per disattivà i geni specifichi rispunsevuli di u sviluppu renale in l'embrioni di porcu. Questu hà permessu à l'iPSC umani di riempie u vacu in u sviluppu renale. A squadra hà ancu manipulatu l'iPSC umani per currisponde à u stadiu di sviluppu di e cellule di porcu, rinfurzendu l'integrazione.

I circadori anu implantatu 1,820 di questi embrioni misti in 13 mamme surrogate di porcu è anu terminatu a gravidenza circa un mesi dopu per estrae l'embrioni. Cinque di sti embrioni cuntenenu rini in prima fase cumposti da 50% à 60% cellule umane, chì eranu strutturalmente normali per questa fase di sviluppu. Impurtante, i celluli umani eranu principarmenti prisenti in i rini è ùn anu micca apparsu in altri tessuti chì puderanu susciteghja preoccupazioni etichi.

Mentre chì sta tecnulugia hè sempre assai luntanu da esse aduprata per u trasplante di l'organi umani, apre novi pussibulità per studià u sviluppu di l'organi umani è e malatie di u sviluppu. In più di affruntà u prublema di u rifiutu immune è di migliurà l'efficienza, più ricerca hè necessaria per avanzà sta tecnulugia.

In generale, stu studiu rivoluzionariu rapprisenta un passu significativu in avanti, chì offre speranza per u futuru prugressu in u trasplante d'urgani è a nostra cunniscenza di u sviluppu di l'organi umani.

