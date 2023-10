L'impattu devastanti di l'incendii nantu à u Pantanal in 2020

U Pantanal, ricunnisciutu cum'è a più grande zona umida tropicale d'acqua dolce è un hotspot criticu di a biodiversità, hà sappiutu severi incendi in 2020. I incendi anu distruttu circa 30% di a parte brasiliana di u bioma, equivalenti à una superficie di 44,998 14,307 chilometri quadrati. Questu supera l'estimi precedenti, chì variavanu da 36,017 km² à XNUMX km².

I ricercatori di l'Istitutu Naziunale di Ricerca Spaziale (INPE) in Brasile anu utilizatu l'imaghjini satellitari da u satellita SENTINEL-2 di l'Agenzia Spaziale Europea per stimare accuratamente l'estensione di e zone brusgiate. Stu approcciu hà ottinutu una rimarchevule precisione di 96%, superendu assai altri mudelli basati satellitari per u Pantanal. I risultati di u studiu aiutanu à migliurà l'estimi di gasi traccia è aerosols assuciati à a combustione di biomassa.

Hè cruciale per valutà l'impattu di u focu annantu à l'ecosistema è a biodiversità in e regioni sensibili à u clima cum'è u Pantanal, soprattuttu cunsiderà l'intensificazione potenziale di a siccità purtata da El Niño di questu annu. A parte sittintriunali di u Pantanal è e zoni adiacenti in u Upper Paraguay Basin pò diventà più secca è più suscettibile à u focu.

U studiu mette in risaltu i punti di forza di l'imaghjini satellitari furniti da u Strumentu Multispettrale (MSI) à bordu di SENTINEL-2, cumpresa a so risoluzione spaziale superiore di 20 metri, chì offre infurmazioni detallate nantu à e zone brusgiate, è una risoluzione temporale di 5 ghjorni.

A crisa di u focu di u Pantanal di u 2020 hè stata principalmente causata da una siccità estrema, è capisce l'impattu di questi avvenimenti climatichi nantu à u bioma è a so biodiversità hè essenziale per i prugrammi di gestione di u focu è di mitigazione. Questa informazione pò aiutà l'agenzii ambientali è i pompieri in a determinazione di e zone prioritarie è l'azzioni per cumbatte o cuntrullà l'incendii.

E cunsequenze di i fochi in u Pantanal eranu significativi. A regione sperienze tipicamente alti livelli d'acqua in a stagione di e piogge, ma una siccità prolongata in 2019 seguita da e cundizioni aggravate in 2020 hà risultatu in una riduzione di 34% in a superficia di l'acqua cumparatu cù a media. L'area aggregata brusgiata era 200% più grande di a media à longu andà, cù u 35% brusgiatu per a prima volta in a storia registrata.

L'impattu ecologicu di l'incendii era devastanti, in particulare per a pupulazione di jaguar, a più grande spezia felina in l'Americhe. I incendi anu distruttu u 45% di a pupulazione stimata di jaguar, affettendu u 79% di a so zona di casa è u 54% di e zoni prutetti. Hè stimatu chì circa 16 milioni d'animali chjuchi è 944,000 XNUMX animali più grossi sò morti in l'incendii.

U costu ecunomicu di a restaurazione di e zone affettate hè stimatu à 123 milioni di USD. Inoltre, ci hè statu un aumentu di u numeru di hospitalizazioni per prublemi respiratorii in i stati di Mato Grosso è Mato Grosso do Sul, mettendu in risaltu ancu l'effetti dannosi di l'incendii nantu à a salute umana.

U studiu sottolinea a necessità di sforzi continui per migliurà a precisione di e dati è generà stime più precise, chì permettenu una megliu gestione di u focu è a cunservazione ambientale in u Pantanal è altre regioni vulnerabili.