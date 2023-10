Cat Purring: U Meccanismu Autopilotu Spiegatu

I ricercatori anu scupertu u sicretu daretu à u ronrone di un gattu. Risulta chì u sonu distintivu hè pruduttu da pads squishy in i cordi vocali di un gattu, cunnisciuti cum'è "purring pads". Questi pads aumentanu a densità di e corde vocali, pruvucannu à vibrà più lentamente, risultatu in u rumore bassu chì porta gioia à i patroni di gatti.

Nanzu, i scientisti eranu perplessi da cumu i misgi, malgradu avè corde vocali più brevi, anu riisciutu à pruduce soni di bassa frequenza tipicamenti fatti da animali più grossi. Tuttavia, a ricerca realizata da una squadra internaziunale guidata da u scientist di a voce Christian Herbst suggerisce chì u purring pò esse un cumpurtamentu aerodinamicu passiu chì cuntinueghja automaticamente dopu chì u cervellu manda un signalu iniziale, sfidendu a crede chì e cuntrazzioni musculari attivi causanu purring.

E vibrazioni di a corda vocale assuciata à u ronrone implicanu un modu vocale speciale cù un quoziente longu chjusu, simile à u registru "fry vocale" in l'omu. A frittura vocale hè carattarizata da un sonu bassu è raspy produttu da a vibrazione di e corde vocali à una freccia assai bassa. I cuscinetti di ronrone in i misgi funzionanu in modu simili per permettenu di ronrone malgradu i so cordi vocali più brevi.

E fibre di collagene è di elastina in i tessuti cunghjuntivi di e corde vocali ammortizzanu l'alte frequenze di i soni di i gatti, cum'è in i misgi ruggenti. Queste strutture, chì ponu misurà finu à 4 millimetri di diametru, sò state scuperte prima in i misgi domestici, ma ùn anu micca studiatu in relazione à a purring.

In un esperimentu, i circadori sguassate i laringi da i misgi domestici morti è pressu e corde vocali inseme mentre passavanu aria calda è umidificata per elli. Sorprendentemente, tutti l'ottu laringi pruducianu un sonu purring senza cuntrazzioni musculari o input neurali, pruvendu chì a cuntrazzioni musculare ùn hè micca essenziale per a purring.

Ancu s'è u mutivu esatta perchè i misgi ronrona resta sempre un misteru, alcune teorii suggerenu chì u ronrone indica cuntentu è incuragisce l'interazzione cù l'omu. A ricerca suggerisce ancu chì u ronrone puderia avè proprietà curative.

A nova cunniscenza di u purring puderia guidà à novi insights in u rolu di purring in a salute è u benessiri di un gattu. Puderà ancu apre a strada per u sviluppu di tecnulugia chì imitanu u sonu purring, cum'è i dispositi calmanti per i misgi o novi trattamenti per u dolore è l'ansietà in i misgi è l'omu.

Fonte: Biologia attuale