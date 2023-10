Novi Insights in Proteini di u Sistema Immune è Trattamenti Potenziali di Malatie

I ricercatori di l'Istitutu Bridge in u Centru Michelson per a Bioscienza Convergente di l'USC, in cullaburazione cù squadre internaziunali, anu fattu un prugressu significativu in a capiscitura di certe proteini di u sistema immune. U studiu, publicatu in a rivista Cell, si concentra nantu à a cascata di cumplementu è u so rolu in a nostra risposta immune.

A cascata di cumplementa hè una seria di avvenimenti chì sò attivati ​​quandu i minaccii putenziali sò rilevati in u corpu. Stu prucessu produce messageri di proteini, C3a è C5a, chì dopu attivanu receptori specifichi nantu à e cellule, attivando signali internu. In ogni casu, i miccanismi di sti receptori, particularmente C5aR1, sò stati elusivi.

Utilizendu a microscopia crio-elettronica, i circadori anu pussutu catturà l'imaghjini dettagliate di sti receptori in azzione. Queste imaghjini furniscenu insights in quantu i receptori interagiscenu cù e molécule, cambianu a forma dopu l'attivazione, è trasmettenu segnali in a cellula.

I risultati anu implicazioni putenziali per u sviluppu di droghe chì miranu à questi receptori per trattà una serie di malatie, cumprese i casi severi di COVID-19, artrite reumatoide, malatie neurodegenerative è cancru. Questa ricerca offre una visione cumpleta di una famiglia di receptori cruciali in u sistema immune è pone a basa per studii futuri chì miranu à sfruttà u putere di e difese naturali di u nostru corpu.

Cumu a cumunità glubale cuntinueghja affruntà e malatie chì impactanu milioni di persone, capiscenu e sfumature di u nostru sistema immune diventa sempre più impurtante. Sta ricerca cuntribuisci à quella capiscitura è apre u putenziali strade per opzioni di trattamentu innovatori.

Fonte: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Basi moleculari di u ligame di l'anafilatossina, l'attivazione è u bias di signalazione à i receptori di u cumplementu. Cell. 2023: S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020