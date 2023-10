I ricercatori Scopre u Meccanismu Molecular di l'Attivazione di u Receptor di Complementu è a Signalazione

I circadori di l'Istitutu Indianu di Tecnulugia (IIT) Kanpur anu fattu un avanzatu significativu in a capiscitura di u mecanismu moleculare di l'attivazione è a signalazione di u receptore di u cumplementu. Cumandatu da u prufessore Arun K Shukla, a squadra di u Dipartimentu di Scienze Biologiche è Bioingegneria hà scupertu insights impurtanti nantu à a funzione di i receptori di l'anafilatossina, chì puderia avè implicazioni future per a scuperta di droghe in diversi disordini inflammatorii.

U studiu cuncintrau nantu à u sistema di cumplementu, una parte essenziale di a nostra risposta immune, è a so dipendenza da anafilatossine cum'è C3a è C5a. Queste anafilatossine interagiscenu cù receptori specifichi, cunnisciuti cum'è C3aR è C5aR1, è a squadra hà cercatu di capisce megliu cumu questi receptori ricunnoscenu i so miri, attivanu è cuntrullanu a signalazione.

In più di mette in luce nantu à u funziunamentu di i receptori di l'anafilatoxina, a ricerca hà ancu revelatu un mecanismu naturali per riduce a risposta inflammatoria causata da C5a. Stu mecanismu implica a caccià una parte specifica di a molécula C5a. Inoltre, u studiu hà identificatu un peptide chì attiva selettivamente C3aR, dimustrendu chì i receptori ponu risponde in modu diversu à diversi composti.

I risultati di a squadra anu u putenziale di informà a nova scuperta di droghe in u trattamentu di una varietà di e malatie umane, cumprese l'artrite, l'asma è a sepsis. Avè una cunniscenza più chjara di cumu funzionanu i receptori di l'anafilatossina, i scientisti ponu sviluppà terapie mirate per modulà a risposta immune è alleviate l'infiammazione.

A ricerca hè stata publicata in a rivista scientifica internaziunale, Cell. A squadra era composta da u Prof Shukla, è ancu da i ricercatori di u Dipartimentu di Scienze Biologiche è Bioingegneria di l'IIT Kanpur, u Dipartimentu di Scienze Biologiche di l'Università di u Sud di California, è a Sezione di Biologia Moleculare è Computazionale.