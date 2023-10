L'IIAS Researcher Kellie Gerardi si unisce à Galactic 05 Research Spaceflight

L'Istitutu Internaziunale di Scienze Astronautiche (IIAS) hà annunziatu chì Kellie Gerardi, ricercatore in bioastronautica è specialista in carichi utili, rapprisentarà l'Istitutu in u prossimu volu spaziale di ricerca "Galactic 05" cù Virgin Galactic.

Apertura prevista u 2 di nuvembre di u 2023, "Galactic 05" serà u sestu volu spaziale di Virgin Galactic quist'annu. A missione implicarà a cunversione di a nave spaziale in un laboratoriu spaziale suborbitale dedicatu à a ricerca spaziale.

Unisce à Gerardi à sta missione, u duttore Alan Stern, un scientist planetariu di i Stati Uniti è vicepresidentu assuciatu in u Settore Spaziale di u Southwest Research Institute, è un astronauta privatu di naziunalità franco-italiana.

Cum'è u primu ricercatore di u mondu sponsorizatu da l'industria cuntrattu per volà nantu à una nave spaziale cummerciale, Gerardi hà da operare trè esperimenti di carichi utili durante u volu spaziale. Questi esperimenti si focalizeghjanu nantu à a dinamica di fluidi, a biometria umana è u monitoraghju di glucose. Inoltre, Gerardi valuterà l'esperienza di i ricercatori per migliurà i futuri voli spaziali di ricerca è i prugrammi di furmazione sponsorizzati da l'IIAS.

Virgin Galactic è IIAS anu collaboratu strettamente à l'integrazione di carichi utili è a coreografia in volu per maximizà l'avanzamenti scientifichi è tecnologichi da a missione "Galactic 05". Questa missione significa una tappa per l'IIAS in u so impegnu à favurizà un futuru spaziale inclusivu attraversu a ricerca di benefiziu globale.

Accumpagnannu Gerardi à Spaceport America seranu i ricercatori IIAS Yvette Gonzalez, Dr Aaron Persad, è Dr Shawna Pandya. Furniranu supportu per l'integrazione di carichi utili è realizanu analisi di dati post-vol.

Sta missione ùn solu mostra l'avanzamenti in a ricerca spaziale, ma ancu mette in risaltu a cullaburazione crescente trà e cumpagnie di voli spaziali cummerciale è l'istituzioni di ricerca. Marca un altru passu avanti in a ricerca di u prugressu scientificu è l'esplorazione di novi frontiere.

