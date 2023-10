U telescopiu Hubble di a NASA cattura l'imaghjini stupendenti di u Reef Cosmic

U Telescopiu Spaziale Hubble di a NASA cuntinueghja à maraviglià i dilettanti di u spaziu è catturà maghjine mozzafiato di l'universu. In a so aghjurnazione più recente à u manicu d'Instagram, a NASA hà sparte duie immagini captivanti chì sò state pigliate da u telescopiu Hubble. Queste imaghjini mostranu un "recife cosmicu" situatu à 163,000 XNUMX anni luce da a Terra in a custellazione di Dorado.

L'imaghjini rapprisentanu dui nuvuli vicini di polvera è gasu còsmicu: a nebulosa giganti rossa NGC 2014 è a nebulosa blu più chjuca NGC 2020. Situata in a Grande Nuvola di Magellanu, una galassia satellitare di a Via Lattea chì pullula di stelle massive, queste nebulose facenu parte di una vasta regione stellare.

Sicondu a NASA, e stelle vicinu à u centru di l'imaghjini sò significativamente più grande di u nostru Sole, chì varieghja da 10 à 20 volte a so dimensione. A radiazione intensa emessa da queste stelle riscalda i gasi densi circundante, cumpresu l'ossigenu, à una temperatura di circa 20,000 11,000 ° F (200,000 XNUMX ° C). A nebulosa chì si vede in a parte inferiore sinistra di l'imaghjina hè stata furmata da una stella chì hè XNUMX XNUMX volte più luminosa di u nostru Sun è avia espulsu gasu attraversu una seria di eruzioni.

L'imaghjina stupente liberata da a NASA mostra un anellu blu brillanti cù un picculu puntu blu à u mità. Onde d'arcu di gas rossu è aranciu da a cima manca à a cima destra di l'imaghjini, cù un centru blu chjaru chì emerge da u mare di rossu. Inoltre, parechji punti bianchi brillanti sò spargugliati in tutta l'imaghjini. In cima à diritta, u gasu blu scuru pò esse vistu chì emana da a vastità di u spaziu.

L'imaghjini hè stata catturata cù a Wide Field Camera 3 di Hubble per commemorare i 30 anni di funziunamentu di u telescopiu in u spaziu. Dapoi u so lanciu u 24 d'aprile di u 1990, u Telescopiu Spaziale Hubble hà catturatu più di 1.4 milioni di osservazioni di quasi 47,000 175,000 oggetti celesti. Chjamatu dopu à l'astrònomu americanu Edwin P. Hubble, chì hà cunfirmatu a natura in espansione di u nostru universu, u telescopiu hà cumpletu più di 4.4 XNUMX orbite intornu à a Terra, coprendu una distanza di circa XNUMX miliardi di chilometri.

A liberazione di sta maghjina incredibile da u Telescopiu Hubble di a NASA hà guadagnatu assai attenzione da i dilettanti di u spaziu. L'utilizatori anu manifestatu u so timore, a so maraviglia è l'ammirazione, cù una persona chì descrive a cattura cum'è "bella" è un altru nutendu i culori impressiunanti. U Telescopiu Hubble ci hà innegabilmente furnitu una vista straordinaria di e meraviglie di u cosmu.

Fonti: NDTV, Space.com