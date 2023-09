L'astronauta Frank Rubio, chì hà attualmente u titulu per u più longu tempu in u spaziu da un astronauta di a NASA, hà revelatu chì averia rifiutatu a missione s'ellu avia saputu chì si stendeva più di un annu invece di i sei mesi previsti. Rubio hà fattu sta cunfessione durante una recente entrevista da a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS).

A missione di Rubio hè stata allargata quandu a nave spaziale chì duverebbe traspurtallu in a Terra hà cuminciatu à fughje di refrigerante mentre era attaccata à l'ISS. In u risultatu, hà passatu un pocu più di un annu in l'orbita bassa di a Terra, registrendu in 371 ghjorni è diventendu u primu astronauta di i Stati Uniti, è unu di solu sei persone, per passà un annu in u spaziu.

Tuttavia, Rubio ammette ch'ellu ùn avissi micca vuluntà firmatu per una missione cusì longa per via di avvenimenti famigliali impurtanti chì avia da mancà. Malgradu questu, ricunnosce i sacrifici persunali di l'astronauti per mantene a stazione spaziale operativa.

Riturnendu à a Terra u 27 di Settembre, Rubio aspetta à riunite cù a so famiglia è gode di i piacè simplici di a vita nantu à a superficia di u pianeta. Hà pensa à fucalizza nantu à passà u tempu cù i so amati è apprezzà a pace è a tranquillità di a natura.

