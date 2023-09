A ricuperazione successu di a Capsula di Ritornu di Campione OSIRIS-REx porta eccitazione è sollievu

U Dugway Proving Ground di l'Armata di i Stati Uniti era pienu d'anticipazione è di nervosità cum'è a capsula di ritornu di mostra di a missione OSIRIS-REx hà fattu a so discesa da u spaziu à u pianu di u desertu. Dopu à quasi vint'anni di pianificazione, l'operazione di ricuperazione hè accaduta in una di e basi militari più remoti in i Stati Uniti Quattru elicotteri, operati da a NASA è a Forza Aria di i Stati Uniti, sò partuti per ricuperà a capsula prima ch'ella entre in l'atmosfera di a Terra.

Dante Lauretta, enquêteur principal de la mission, a décrit le mélange d'émotions qu'il a éprouvées en conduisant un hélicoptère de récupération. Sentu u pesu di a rispunsabilità è l'incertezza nantu à se i paracadute di a capsula s'eranu aperti cum'è previstu. Eventualmente, hà ricivutu a nutizia chì u sbarcu era successu, è lacrime di sollievu è di gioia in i so ochji.

Mentre chì ci era incertezza annantu à a implementazione di u parachute di droga, u parachute principale hà implementatu successu. Ancu s'ellu l'imaghjini era inconcludente annantu à u parachute di droga, hè diventatu irrilevante per via di u funziunamentu di u parachute principale.

L'atterrissimu successu marca u principiu di un novu capitulu eccitante in a ricerca scientifica. I campioni di l'asteroide Bennu seranu spartuti trà diverse istituzioni scientifiche è agenzie spaziali per l'analisi. Studiendu a cumpusizioni di Bennu, i scientisti speranu di acquistà insights in a storia chimica di u nostru sistema sulari è possibbilmente ancu capisce cumu a vita hè urigginata nantu à a Terra.

Siccomu l'asteroidi si sò furmati in i primi stadi di u sistema solare, l'analisi di e mostre puderia furnisce indizi nantu à a presenza di l'acqua è i blocchi di a vita, cum'è l'aminoacidi, in a Terra. Questi campioni seranu studiati estensivamente in l'anni à vene, offrendu insights preziosi in u nostru quartieru cosmicu.

