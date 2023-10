Una nova ricerca esplora l'impattu di l'impatti nantu à l'organichi nantu à Ceres

Unu di i scuperti notevoli fatti da a missione Dawn di a NASA hè a prisenza di organici cumplessi nantu à Ceres, l'ughjettu più grande in u cinturione d'asteroide. A scuperta di molécule alifatiche, composte di catene di carbone è di l'idrogenu, inseme cù a prisenza di ghiaccio d'acqua nantu à Ceres suggerisce chì stu pianeta nanu puderia avè una volta ospitu l'ingredienti necessarii per a vita.

A quistione di cumu sti organichi alifatici sò urigginati nantu à Ceres hè statu un tema di ricerca intensa da a so scuperta in 2017. Certi studii suggerenu chì sò stati mandati à Ceres da un cometa o un impactor riccu in organicu, mentri àutri prupone chì si sò furmati nantu à u pianeta nanu attraversu l'alterazione di i so materiali da l'acqua salata. Indipendentemente da a so origine, i organici nantu à Ceres sò stati affettati da i numerosi impatti chì anu marcatu a so superficia.

A nova ricerca, per esse presentata à a riunione GSA Connects 2023 di a Società Geologica di l'America, hà per scopu di espansione a nostra cunniscenza di cumu l'impatti anu influenzatu e molécule alifatiche nantu à Ceres. L'implicazioni di sti scuperti sò cruciali per determinà l'urìgine di sti organici è valutà l'abitabilità di u pianeta nanu.

U scienziatu Terik Daly, un scientist planetariu in u Laboratoriu di Fisica Applicata di Johns Hopkins, spiega chì u studiu hè statu motivatu da a rilevazione iniziale di organici vicinu à un grande cratere d'impattu nantu à Ceres. A ricerca indica chì l'urganica pò esse più diffusa di ciò chì si pensava prima è chì parenu esse capace di resistà à l'impatti in cundizioni simili à Ceres.

Capisce l'effetti di l'impatti nantu à l'organi di Ceres hè essenziale per svelà i misteri di stu pianeta nanu è cumu puderia avè sustinutu a vita. Studiendu ulteriormente a resistenza di sti organichi è a so distribuzione in Ceres, i scientisti speranu di ottene una visione più profonda di l'urighjini è l'abitabilità di stu corpu celeste intrigante.

Fonti:

- Laboratoriu di Fisica Applicata di a NASA / Johns Hopkins University

- Società Geologica di l'America