Un Gloriosu Display di Stelle in Terzan 12 Globular Cluster

U Telescopiu Spaziale Hubble hà catturatu una maghjina mozzafiata di u cluster globulare Terzan 12, situatu à circa 15,000 12 anni luce da a Terra in a custellazione Sagittarius. I clusters globulari sò antichi gruppi di stelle chì populanu u spaziu circundante i dischi galattici. Terzan XNUMX, cum'è parechji altri clusters globulari, hè struitu in u polu è u gasu, chì aghjunghje à a bellezza di l'imaghjini.

Questa maghjina cumposta hè stata creata cù parechje esposizioni pigliate in l'aostu 2016. L'imaghjini mostra l'astri rossi è l'aranciu in u cluster, chì sò più grande di u nostru Sun, è ancu i più ghjovani stiddi blu chì ùn sò micca parti di u cluster. A prisenza di buchi neri in clusters globulari hè stata scuperta ancu in ricerche precedenti. NGC 6397, un altru cluster globulare, hè statu trovu chì cuntene picculi buchi neri di dimensioni stella chì mantenenu e stelle in orbita per via di a so forza gravitazionale.

I clusters globulari cum'è Terzan 12 furniscenu insights preziosi nantu à i cicli di vita di e stelle è a presenza di sistemi binari cù corpi celesti antichi cum'è stelle di neutroni è buchi neri. Questi clusters servenu cum'è spettaculi visuali stupendenti è aiutanu l'astrònomu in a so ricerca di capiscenu a vastità di u spaziu.

