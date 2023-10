Una nova evidenza sustene l'insediamentu umanu precoce in l'America

Un studiu recente sfida e credenze previ nantu à u timing di u stabilimentu umanu in l'America. Mentre chì l'archeologi anu pensatu chì l'omu ghjunghjenu à l'internu di l'America di u Nordu circa 14,000 23,000 anni fà, una nova ricerca suggerisce chì a ghjente era in America circa XNUMX XNUMX anni fà.

A teoria prevalente era chì l'omu hè ghjuntu in l'America di u Nordu quandu un corridore senza ghiacciu s'hè furmatu trà dui grandi strati di ghiaccio durante l'ultima era di ghiaccio. Stu corridore hà permessu à l'omu di viaghjà da l'Alaska à u core di l'America di u Nordu. In ogni casu, sta credenza hè stata gradualmente erode, è l'evidenza recente hà rinviatu a data di prisenza umana in l'America.

In settembre 2021, un studiu publicatu in Science hà scupertu impronte fossili in u Novu Messicu chì eranu datate à circa 23,000 7,000 anni fà. Queste impronte, fatte da un gruppu di persone vicinu à un anticu lagu, aghjunghjenu XNUMX XNUMX anni à a cronologia di l'abitazione umana in l'America.

A nova ricerca hà affruntatu critiche in quantu à l'accuratezza di a datazione di u radiocarbonu nantu à u polline fossilizatu chì si trova in i strati di sedimentu vicinu à e impronte. Certi circadori sustinienu chì e date sò stati distorti per via di l'effettu "acqua dura", chì si trova quandu u carbonu-14 in l'acqua di terra hà digià subitu decadenza radiuattiva.

Per affruntà queste preoccupazioni, u gruppu di ricerca hà utilizatu una tecnica chjamata citometria di flussu per cuntà è isolà u polline fossili per a datazione di radiocarbon. Stu metudu li hà permessu di ottene abbastanza grani di polline, in particulare da i pini, chì ùn sò micca affettati da l'effettu "acqua dura".

A datazione di u radiocarbonu di i graneddi di u polline cunfirmò a cronologia originale di e impronte è hà dimustratu chì l'effetti "acqua dura" eranu assenti in u situ. Inoltre, una altra tecnica di datazione chjamata luminescenza otticu stimulata (OSL) hè stata aduprata cum'è verificazione indipendente, chì sustene ancu u primu stabilimentu di l'omu in l'America.

Questa nova evidenza sfida a cunniscenza precedente di quandu l'omu si sò stallati prima in l'Americhe, suggerenu chì eranu prisenti durante l'altitudine di l'ultima era glaciale. Ulteriori ricerche è scuperte continuanu à furmà a nostra cunniscenza di i mudelli di migrazione umana preistorica.

