U novu mudellu genomicu indica un collu di bottiglia di a pupulazione di l'antenati umani significativu

Un studiu genomicu recente hà revelatu un collu di bottiglia significativu in e pupulazioni di l'antenati umani chì esistevanu trà 800,000 900,000 è XNUMX XNUMX anni fà. Questu allinea cù u periodu di tempu chì si crede chì l'ultimu antenatu cumuni di Denisovans, Neanderthals è l'Homo sapiens mudernu hà campatu. Tuttavia, più evidenza archeologica hè necessaria per cunvalidà sta scuperta.

U studiu, guidatu da Wangjie Hu è i so culleghi, hà impiegatu un mudellu di coalescenza per spiegà a divergenza trà i lignaghji di geni è stima e dimensioni di a pupulazione passata. Analizanu sequenze genomiche di 3,154 individui in 10 pupulazioni africane è 40 non africane. I risultati anu dimustratu un collu di bottiglia distintu in tutte e pupulazioni africane, cù una diminuzione stupenda di 98.7% in a pupulazione ancestrale à l'iniziu di u collu di bottiglia.

A diminuzione di a dimensione di a pupulazione durante stu periodu hà coincisu cù i cambiamenti climatichi, cumprese glaciazioni estensi, cali di a temperatura di a superficia marina, è prubabilmente secche prolongate in Africa è Eurasia. Questi fattori ambientali pò avè cuntribuitu à u severu collu di bottiglia sperimentatu da i nostri antenati umani.

Mentre chì u collu di bottiglia hè stata identificata direttamente in tutte e pupulazioni africane, hè stata dettata solu in e pupulazioni non africane. Questu suggerisce chì l'effetti di u collu di buttiglia pò esse limitati o di corta durata fora di l'Africa.

U collu di bottiglia pruposta s'allinea cù u periodu di tempu chì si crede chì l'ultimu antenatu cumuni di Denisovans, Neanderthals è Homo sapiens mudernu hà campatu. Tuttavia, l'esperti Nick Ashton è Chris Stringer avvisanu a necessità di evidenza archeologica è fossili tangibili per sustene a teoria di u collu di bottiglia.

Stu novu mudellu genomicu furnisce insights preziosi nantu à a storia antica di i nostri antenati umani è a so sopravvivenza attraversu un severu collu di a pupulazione. Ulteriori ricerche è scuperte archeologiche seranu cruciali in a validazione è l'espansione di questi risultati.

Source:

- "Inferenza genomica di un collu di bottiglia umanu severu durante a transizione di u Pleistocene Primu à Mediu" di Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan è Haipeng Li

- "I nostri antenati sò quasi mortu? L'analisi genetiche suggerenu un anticu crash di a pupulazione umana 900,000 anni fà "di Nick Ashton è Chris Stringer.