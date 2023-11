Sbloccare i sicreti di i mudelli di sonnu di stagione

I MUVRINI

E stagioni portanu cambiamenti in a natura, affettendu diverse forme di vita nantu à a Terra. Da l'arbureti di e foglie da l'arbureti caduti à l'hibernazione in l'animali, l'impattu di i cambiamenti staghjunali hè innegabile. Sorprendentemente, un studiu rivoluzionariu di u 2023 revela chì l'omu mostra ancu mudelli di staggione in i so cicli di u sonnu, chì mette in luce i nostri ritmi interni.

mituduluggìa Research

A ricerca hè stata fatta da una squadra di scientisti di a Clinica per u sonnu è a cronomedicina in l'Hospital St. Hedwig in Berlin. U studiu, publicatu in a rivista Frontiers in Neuroscience, hà implicatu 188 vuluntarii chì anu passatu trè notti in un locu di laboratoriu. Questi participanti, cumprese 98 donne è 90 omi, sò stati attentamente monitorati durante i so cicli di sonnu.

Polisonnografia: Capisce i fasi di u sonnu

Per studià i so mudelli di u sonnu, i scientisti anu realizatu un analisi cumpletu chjamatu polisonnografia. Stu prucessu implica a registrazione di l'onda cerebrale, i livelli di l'ossigenu di u sangue, a freccia di u core, a respirazione, i muvimenti di l'ochji è i cunti di e gambe. Per mezu di questu, i ciculi di u sonnu puderanu esse classificatu in u muvimentu di l'ochju rapidu (REM) è u muvimentu di l'ochju rapidu (NREM), l'ultimi divisu in trè tappe.

Scuprite chjave: Insights in Sleep Seasonal

I risultati di u studiu furnisce una visione fascinante di e variazioni di u sonnu staghjunali. Duranti l'inguernu, i sughjetti tendenu à dorme circa 60 minuti più longu, ancu s'ellu hè pocu timido di significatu statisticu. In particulare, i participanti anu pigliatu circa 25 minuti di menu per entra in u sonnu REM durante u vaghjimu cumparatu cù a primavera. U sonnu di l'invernu era carattarizatu da una media di 30 minuti più di sonnu REM chì in primavera. Inoltre, a forma più prufonda di u sonnu NREM hà sperimentatu una caduta significativa durante i mesi di caduta.

Implicazioni è Raccomandazioni

Mentre chì u gruppu di studiu era relativamente chjucu è custituitu di individui chì anu difficultà à dorme, questi risultati sfidanu a saviezza convenzionale. Malgradu a vita urbana muderna è a luce artificiale, u sonnu umanu mostra una staghjunalità clara. U studiu mette in risaltu a necessità di più ricerche in cohorti più grande di individui sani per cunvalidà i risultati.

U duttore Dieter Kunz, l'autore currispundente di u studiu, enfatiza chì l'omu ùn anu micca ancu superatu cumplettamente a so staghjunalità arradicata. L'aghjustamenti à l'abitudini di u sonnu, cumprese l'ora di dorme è a durata, puderia esse necessariu per allineà cù l'aumentu bisognu di u sonnu in l'invernu. Questa capiscitura puderia avè implicazioni più larghe per i prugrammi di scola è di travagliu, chì suggerenu a necessità di cunsiderà i requisiti di u sonnu staghjunali.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cosa hè a polisonnografia?

A polisonnografia hè un strumentu diagnosticu cumpletu utilizatu per studià i mudelli di u sonnu. Implica a registrazione simultanea è l'analisi di diversi paràmetri fisiologichi, cumprese l'onda cerebrale, a freccia di u core, i muvimenti di l'ochji, è i cunti di e gambe.

Q: Chì hà truvatu u studiu nantu à i mudelli di u sonnu staghjunali?

U studiu hà truvatu chì l'omu mostranu variazioni staghjunali in a durata è a struttura di u sonnu. I participanti tendenu à dorme più longu in l'inguernu, anu pigliatu menu tempu per entra in u sonnu REM durante u vaghjimu, è anu avutu più sonnu REM in l'invernu cumparatu cù a primavera. Inoltre, ci era una diminuzione significativa in a forma più prufonda di u sonnu NREM durante i mesi di caduta.

Q: Cumu ponu esse appiicati i risultati di u studiu?

I risultati suggerenu l'impurtanza di cunsiderà l'aumentu bisognu di u sonnu in l'invernu. L'aghjustamenti à l'abitudini di u sonnu, cum'è andà in lettu prima, puderanu esse benefiziu. U studiu suscita ancu dumande nantu à l'allineamentu di i prugrammi di scola è di travagliu cù mudelli di sonnu staghjunali. Tuttavia, più ricerca cù gruppi più grande di individui sani hè necessariu per cunvalidà questi risultati.