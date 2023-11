Un studiu recente realizatu à a Clinica di Sleep & Chronomedicine in Berlinu hà revelatu chì l'omu subenu cambiamenti staghjunali in i so mudelli di sonnu. A ricerca, publicata in a rivista Frontiers in Neuroscience, hà implicatu 188 vuluntarii chì anu passatu trè notti in un locu di laboratoriu induve u so sonnu era attentamente monitoratu.

U studiu hà truvatu chì durante i mesi di l'invernu, i sughjetti tendenu à dorme più longu finu à 60 minuti. Inoltre, i participanti anu pigliatu circa 25 minuti di menu per entra in u sonnu di u muvimentu rapidu di l'ochju (REM) in u vaghjimu cumparatu cù a primavera. In media, l'individui anu avutu circa 30 minuti più di sonnu REM in l'invernu cà in a primavera. Curiosamente, ci era una diminuzione significativa di u sonnu di l'onda lenta, a forma più prufonda di u sonnu di u muvimentu di l'ochju micca rapidu (NREM), durante i mesi di caduta.

I risultati sfidanu a credenza cunvinziunali chì l'omu anu eliminatu largamente l'influenza di u sole nantu à u so cumpurtamentu. Malgradu chì vivenu in un ambiente urbanu ben illuminatu, i participanti anu sempre mostratu staghjunali in i so mudelli di sonnu.

Mentre chì u gruppu di studiu era relativamente chjucu è custituitu di individui cù insomnia o depressione, a diffarenza in a durata di u sonnu trà l'estiu è l'invernu era prubabilmente significativa. Ulteriori ricerche chì implicanu un campione più grande è più sanu hè necessariu per cunvalidà i risultati.

FAQ

Q: Chì eranu i principali risultati di u studiu?

A: U studiu hà truvatu chì durante i mesi di l'inguernu, i participanti durmianu più longu è anu sperimentatu più sonnu REM cumparatu cù a primavera. Ci era ancu una diminuzione significativa di u sonnu à onda lenta durante i mesi di caduta.

Q: I participanti di u studiu campanu in spazii urbani ben illuminati?

A: Iè, i participanti di u studiu eranu abitanti urbani in una grande metropoli muderna induve a luce artificiale hè prevalente.

Q: Sò questi risultati applicabili à tutti l'individui?

A: U studiu hà implicatu individui cù insomnia o depressione, cusì più ricerca hè necessaria per determinà se sti mudelli di sonnu sò cunsistenti in a populazione generale.

Q: Chì sò l'implicazioni di sti risultati?

A: I scuperti suggerenu chì l'omu anu una stagiunalità inherente, è l'abitudini di u sonnu deve esse aghjustate per accumpagnà l'aumentu bisognu di u sonnu durante l'invernu.

Q: Chì cunsiglii sò stati fatti nantu à u studiu?

A: I circadori suggerenu chì andà in lettu prima in l'invernu puderia aiutà à migliurà a qualità è a durata di u sonnu.

