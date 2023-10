Una nova ricerca suggerisce chì l'omu hà campatu in l'America assai prima di ciò chì si pensava

Un studiu recente hà revelatu chì l'omu pò avè abitatu l'America assai prima di ciò chì si crede. L'impronte umane fossili scuperte in u Novu Messicu sò state datate trà 21,000 23,000 è 15,000 XNUMX anni fà, sfidendu a teoria cumuni chì l'omu sò ghjunti in l'America di u Nordu è Sudamerica circa XNUMX XNUMX anni fà.

L'impronte sò state truvate nantu à a riva di un anticu lettu di u lagu in u Parcu Naziunale di White Sands in u Novu Messicu in 2021. I scientisti inizialmente anu interrugatu l'accuratezza di i metudi di datazione utilizati quandu e impronte sò state scuperte prima. Tuttavia, un'analisi ulteriore cunfirmava chì e impronte anu daveru da 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX anni, facendu l'impronte umane più antiche truvate in l'America.

In u primu studiu, i scientisti anu utilizatu a datazione di u radiocarbonu per determinà l'età di e sementi di e piante acquatiche appiccicate à e impronte. Ancu s'è certi scientifichi eranu scettichi di stu metudu di datazione, u novu studiu hà impiegatu diversi materiali per a datazione di radiocarbon. I ricercatori anu esaminatu u polline di cunifera antica è i grani di quartz truvati in u situ di e impronte. Analizanu circa 75,000 XNUMX grani di polline puri è anu nutatu i danni in i latti di cristalli di grani di quartz antichi per stimà a so età.

I risultati di u novu studiu furnianu duie linee di evidenza chì sustenevanu a data iniziale di 21,000 23,000 à 15,000 XNUMX anni. Questu sfida l'idea chì l'omu hè ghjuntu in l'Americhe pocu prima chì u ponte di terra di Bering hè statu sottumessu da l'aumentu di u nivellu di u mari circa XNUMX XNUMX anni fà.

E impronte antiche offrenu à l'archeologi una preziosa insight in l'attività umana passata, furnisce snapshots di cumu si movevanu e persone è l'animali in locu specifichi. Mentre chì l'altri siti archeologichi in l'Americhe sò stati datati à un periodu di tempu simili, ùn sò micca stati definitivamente ligati à a presenza umana. A scuperta di queste impronte umane in u Parcu Naziunale di White Sands furnisce evidenza innegabile di l'occupazione umana in a regione.

