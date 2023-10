L'astéroïde 12P/Pons-Brooks pourrait être visible à l'œil nu en 2024

A Cometa 12P/Pons-Brooks, cunnisciuta per a so attività criovulcanica, hà da passà u più vicinu à a Terra u 21 d'aprile di u 2024. Cù un diametru di circa 18.6 miles (30 km), hà u putenziale di diventà visibile à l'occhiu nudu. stu scontru vicinu.

U criovulcanismu, cunnisciutu ancu vulcanismu friddu, hè un prucessu geologicu induve i materiali ghiacciati, cum'è l'acqua, l'ammonia o u metanu, spuntanu da l'internu di un corpu celeste invece di roccia fusa. Questi criovulcani sò spessu truvati in corpi ghiacciati cum'è comete è certi lune in u sistema solare esterno.

A Cometa 12P/Pons-Brooks hè stata scuperta per a prima volta da l'astrònomu Jean Louis Pons in u 1812, è dopu ritruvata indipindentamente da William Robert Brooks in u 1883. Si seguita una orbita ellittica intornu à u Sole, cù un periodu mediu di circa 70.5 anni.

Durante u so avvicinamentu più vicinu à a Terra in 2024, ci hè una pussibilità chì 12P/Pons-Brooks puderia esse visibile à l'occhiu nudu. Questu significa chì, senza l'aiutu di telescopi o binoculi, i stargazers puderanu vede a cometa in u celu di notte. In ogni casu, a visibilità di i cometi pò esse imprevisible, postu chì dipende di fatturi cum'è a luminosità di a cometa è a vicinanza di a Terra.

I cometi sò cumposti da una mistura di materiali volatili, cum'è u ghjacciu d'acqua, u polu, u diossidu di carbonu è u metanu. Quandu una cometa s'avvicina à u Sole, u calore face chì sti materiali volatili si vaporizzanu è pruducenu un coma luminoso, o atmosfera, intornu à u nucleu. Stu coma luminoso è a cuda di a cometa sò ciò chì facenu i cometi visibili da a Terra.

Hè impurtante per l'amatori di l'astronumia per stà aghjurnatu nantu à l'ultime informazioni è previsioni in quantu à a visibilità di a cometa 12P/Pons-Brooks in 2024. Cù cundizioni climatichi adatti è un celu di notte chjaru, ci hè una chance di tistimunià sta cometa criovulcanica cù u nudu. ochju.

Fonti: cometa criovulcanica 12P/Pons-Brooks; criovulcanismu; Cometa