L'Orionidi: una spettaculare pioggia di meteoriti

A pioggia di meteoriti di l'Orionidi, unu di i più cunnisciuti è più affidabili, hè un spettaculu per vede. S'è vo avete mai dumandatu nantu à quelli stelle cadenti in u celu di notte, hè impurtante sapè chì ùn sò micca veramente stelle, ma meteoroidi, chì sò rocce chì viaghjanu in u spaziu. Questi meteoroidi ponu varià in grandezza da picculi ciottoli è sabbia à oggetti più grande.

Quandu a Terra si move in a so orbita attornu à u Sole, in ocasioni si trova in questi meteoridi per casu. In fattu, circa 48 tunnellate di materiale da u spaziu chjappà a Terra ogni ghjornu. Quandu sti meteoridi entranu in l'atmosfera di a Terra, diventanu meteori. L'Orionidi, cù una vitezza media di circa 61 km/s, brusgianu à altitudini elevate, creendu strisce brillanti in u celu chì sò visibili per pocu tempu.

E precipitazioni di meteorite cum'è l'Orionidi ùn sò micca scontri casuali cù i meteoridi. Si verificanu quandu a Terra passa per e regioni più densi di detriti spaziali lasciati da i cometi mentre viaghjanu intornu à u Sole. I cometi sò fatti di materiale scioltu tenutu inseme da i gasi congelati, è quandu a Terra scontra questi detriti, risultatu in un spettaculu spettaculare di meteori chì striscianu in u celu.

L'Orionidi, in particulare, sò d'interessu perchè sò ligati à a cometa Halley. A cometa di Halley, chì compie una orbita ogni 75 anni, lascia daretu à una striscia di macerie chì u so ghjacciu diventa gasu quandu si avvicina à u Sole. Quandu a Terra passa per questi detriti, sperimentemu a pioggia di meteoriti di l'Orionidi.

Per gode di e precipitazioni di meteorite cum'è l'Orionidi, ùn hè micca necessariu un equipamentu speciale. Tuttavia, hè impurtante di sceglie u tempu è u locu ghjustu. A pioggia di meteoriti sò chjamati dopu à e custellazioni, chì indicanu a direzzione da quale i meteori entranu in a nostra atmosfera. Per l'Orionidi, u radiante si trova in a custellazione di Orione, ghjustu versu a cima manca di a so spalla. U tempu più promettente di a notte per osservà l'Orionidi hè di solitu a seconda mità.

L'Orionidi cumincianu à u principiu di uttrovi è finiscinu à u principiu di nuvembre, cù u piccu chì si faci u 21-22 d'ottobre 2023. Duranti u piccu, pudete aspittà di vede una media di 40-70 meteori per ora. A contaminazione luminosa pò impedisce a visibilità, cusì truvà un locu luntanu da luci brillanti hè essenziale. Inoltre, permette à i vostri ochji di adattà à a bughjura per 20 à 30 minuti hè cruciale per vede ancu i meteori più deboli.

Meteor watching hè una maravigliosa attività chì vi permette di passà fora di a vostra rutina occupata è cunnette cù l'universu. Hè bisognu di pacienza, è ancu di un sensu di calma è di cuscenza di u vostru circondu. Allora, pigliate una bevanda calda, truvate un locu còmode, è gode di a visualizazione stupenda di a pioggia di meteoriti Orionids.

Definizione:

- Meteoroid: Rocce chì viaghjanu in u spaziu.

– Meteor: Un meteoroide chì hè intrutu in l'atmosfera di a Terra è brusgia.

- Meteor Shower: Un avvenimentu celeste in u quale ponu esse osservati parechji meteori urigginati da u stessu radiante.

- Cometa: Una bola di neve brutta fatta di materiale scioltu tenutu inseme da gasi congelati.

- Radiant: U puntu in u celu da quale i meteori di una pioggia di meteorite parenu urigginari.

Fonti:

- "L'Orionids: cercate una notte di stelle cadenti stu mese", Forbes

- "Space Rocks 101: Chì sò i Meteoriti, i Meteori è i Meteoriti?", NASA