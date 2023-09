A nova scuperta cometa Nishimura farà un'apparizione rara

A cometa Nishimura, chì hè stata scuperta solu in l'aostu, passa oghje per a Terra per a prima volta in più di 400 anni. Stu raru avvenimentu celestiale serà visibile à i stargazers in l'emisferu nordu per i prossimi dui ghjorni mentre spazza u nostru pianeta u 12 di settembre.

Misurendu circa un chilometru di larghezza, a cometa vene à 125 milioni di chilometri di a Terra è pò esse vistu à l'occhiu nudu, ancu s'ellu hè cunsigliatu di utilizà un binoculu o un telescopiu per avè una vista megliu per via di a so debolezza. Quandu a cometa s'avvicina à u Sole, diventerà più luminosa è ghjunghje à u so puntu più vicinu à a nostra stella u 17 di settembre prima di vultà fora di u sistema sulari.

Per vede Nishimura da l'emisferu nordu, l'osservatori duveranu fighjà l'orizzonte nord-est circa 1.5 ore prima di l'alba. A cometa hè prevista per risaltà trà e custellazioni di u Canceru è u Leone è si avvicinarà à Venere. Sta settimana, sicondu l'astrònomu talianu Gianluca Masi, rapprisenta l'ultima chance fattibile di vede a cometa da l'emisferu nordu prima ch'ella sia piatta da u splendore di u sole.

Dopu u so viaghju dopu à u Sole, Nishimura duveria esse visibile in l'emisferu miridiunali, chì pareva bassu in u crepusculu di a sera à a fine di u mese. A scuperta di a cometa hè stata fatta da l'astrònomu dilettante Hideo Nishimura, è porta u so nome. Questa hè a prima visita di Nishimura in circa 430 anni, accaduta pocu prima di l'invenzione di u telescopiu da Galileu.

