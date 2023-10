Preparate per a Pioggia di Meteori Draconidi stu weekend

A pioggia di meteoriti Draconidi hè ghjunta à u piccu l'8 d'ottobre, facendu una attività di fine settimana perfetta per i stargazers. A cuntrariu di parechje altre piova di meteorite, i Draconidi sò visibili appena dopu à a notte è in tuttu l'ora di a sera, per quessa, ùn ci hè bisognu di stà tardi. In ogni casu, sta piova hè in u latu spartu, cù solu circa 10 meteori chì striscianu in u celu per ora.

A pioggia di meteoriti Draconidi hè creata da i detriti da a cometa 21P/Giacobini-Zinner. Hè u so nome da a custellazione di Draco u Dragone, postu chì i meteori parenu venenu da quella direzzione. Questi meteori si movenu più lentu chè quelli in altre piova, facendu visibili per una o duie seconde. In più, cù a luna solu 23% illuminata, i meteori deboli seranu più faciuli di vede una volta a notte.

Mentre chì i Draconidi sò tipicamente una piovana ligera, ci sò stati casi induve hè diventatu in una tempesta di meteoriti, cù millaie di meteori per ora. L'ultima volta chì questu hè accadutu era in 2018, è u prossimu pussibbili pussibbili ùn succederà micca finu à u 2025. Per catturà a pioggia di meteorite, tuttu ciò chì avete bisognu hè una sedia di prato reclining o un locu còmode per sdraia è una vista larga di u celu. Evità a contaminazione luminosa hè ideale per una visibilità megliu.

Se i Draconidi ùn sò micca à l'aspettu di e vostre aspettative o u malu tempu impediscenu a vostra vista, ci sò parechje altre precipitazioni di meteorite per aspittà questu annu. L'Orionidi, i Tauridi Meridionali, i Tauridi di u Nordu, i Leonidi, i Geminidi è l'Ursidi anu tutti e date di punta trà uttrovi è dicembre. Inoltre, ci sò uni pochi di avvenimenti celestiali più notevuli, cum'è l'eclissi di u sole annulare u 14 d'ottobre è l'eclissi lunare parziale di u 28 d'ottobre. Assicuratevi di piglià a vostra camera per qualchi video di time-lapse o fotografia di longa esposizione.

Dunque, preparate per una mostra abbagliante di meteori stu weekend, è ùn vi scurdate di truvà un locu scuru luntanu da e luci di a cità per a megliu sperienza.

Definizione:

- Pioggia di meteoriti: Un avvenimentu celeste chì si verifica quandu a Terra passa per tracce di detriti lasciate da comete è asteroidi, facendu chì pezzi di roccia è ghiacciu entrenu in l'atmosfera di a Terra è brusgianu, creendu strisce visibili di luce.

- Tempesta di meteoriti: Un avvenimentu pocu cumuni durante una pioggia di meteoriti induve un numeru eccezziunale di meteori sò visibili per ora.

Fonti:

- Nisun URL furnitu