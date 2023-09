Un Donu Cosmicu Raru: A Cometa Nishimura Visita a Terra

Una nova cometa scuperta cunnisciuta cum'è C/2023 P1 o "Nishimura" face a so strada per a Terra sta settimana, marchendu a so prima visita in più di 400 anni. A cometa verde hè digià visibile in u celu prima di l'alba è diventerà ancu più luminosa durante u weekend. A più bona parte hè chì pò esse vistu senza bisognu di un telescopiu o binoculi.

Per vede a cometa Nishimura in l'emisferu nordu, l'osservatori anu da esse svegliatu prima o stà tardi. U 10 di Settembre, s'alzarà à 5 am ogni matina sussegwente, apparendu più vicinu à l'alba. A notte ideale per vede Nishimura da vicinu hè u 12 di settembre quandu serà solu 78 milioni di chilometri di distanza da a Terra.

Per localizà a cometa, cercate a forma di falce di a custellazione di Leo u Leone sopra l'orizzonte est-norduest prima di l'alba. Nishimura serà visibile vicinu à u pianeta Venus. Quandu i ghjorni passanu, a finestra di visualizazione diventerà più corta, è a cometa serà più bassu à l'orizzonte finu à ch'ella sia oscurata da u splendore di u sole u 17 di settembre.

Stu avvenimentu raru hè una opportunità una volta in a vita. Se ùn vi manca di vede a cometa Nishimura sta volta, avete da aspittà finu à u 2435 per u so ritornu, assumendu chì ùn hè micca distruttu da l'attrazione gravitazionale di u sole prima.

In quantu à a visibilità, Nishimura deve esse visibile à l'occhiu nudu in u celu chjaru è scuru. Tuttavia, pò esse appena visibile in cundizioni ottimali. Utilizà un binoculu, un telescopiu, o una camera pensata per l'astronomia prubabilmente darà risultati megliu. Cù l'equipaggiu ghjusta, pudete esse capace di vede a nebbia verde di u cometa o catturà a so longa cuda in una foto di longa esposizione.

A cometa hè stata scuperta da Hideo Nishimura, un astrònomu dilettante chì hà captu a so prima maghjina l'11 d'aostu di u 2023. Utilizendu una camera digitale di cunsumu cù un paràmetru di esposizione di 30 seconde, Nishimura hà vistu l'ughjettu celeste. Resta incerta se a Terra chì passa per a pista di Nishimura hè rispunsevuli di a pioggia di meteorite Sigma-Hydrid visibile annu in dicembre.

Fonti:

- [Fonte 1]

- [Fonte 2]

Source: Lifehacker