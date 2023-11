Una nova evidenza suggerisce chì i cuntinenti antichi in a nostra galassia predate a Terra

I scientisti sò longu intrigati da a quistione di cumu a vita principia nantu à a Terra. Mentre chì e teorie anu prupostu chì a vita hè urigginata da l'impatti di meteoriti o eruzioni vulcaniche, un studiu recente hà suscitatu a speculazione chì i cuntinenti più antichi in a nostra galassia Via Lattea emergenu cinque miliardi d'anni prima di a Terra.

A ricerca, realizata da l'astrònomu Jane Greaves da l'Università di Cardiff, suggerisce chì l'exoplaneti anu pussutu avè cuntinenti chì formanu quattru à cinque miliardi d'anni prima di a Terra. Sta rivelazione suscite a pussibilità chì puderia esse parechje mondi in a nostra galassia chì alberganu una vita aliena avanzata.

U studiu di Greaves, publicatu in i Note di ricerca di a Società Astronomica Americana, si cuncintra in l'analisi di e stelle vicine è i so livelli di uraniu. Cumminendu queste dati cù l'età di e stelle misurate da u satellitu Gaia, Greaves hà identificatu u periodu di tempu quandu e placche tettoniche puderianu emergere per a prima volta nantu à queste stelle.

I platti tettonici nantu à a Terra sò rispunsevuli di a furmazione di cuntinenti, è u so muvimentu hè guidatu da e rocce flottanti sopra u magma fondu sottu. A prisenza di elementi radiuattivi cum'è l'uraniu è u toriu sustene a temperatura di u magma fusu.

I risultati di stu studiu anu implicazioni significativu per e future missioni spaziali è a ricerca di pianeti abitabili. Sì i pianeti cù un principiu di cinque miliardi d'anni esistenu, hè pussibule ch'elli puderanu ospitu una vita più avanzata di a nostra.

Greaves spera chì a so ricerca servirà cum'è fundazione per ulteriori investigazioni in pianeti potenzialmente abitabili. Analizendu exoplaneti supplementari, i scientisti puderanu acquistà insights preziosi nantu à e cundizioni necessarii per l'emergenza è l'evoluzione di a vita in altrò in l'universu.

Q: Cumu l'studiu nantu à i cuntinenti antichi in a nostra galassia difiere di e teori precedenti nantu à l'urìgine di a vita?

A: U studiu suggerisce chì i cuntinenti più antichi in a nostra galassia Via Lattea pò esse emersi cinque miliardi d'anni prima di a Terra, chì furnisce una nova perspettiva nantu à l'urighjini potenziali di a vita.

Q: Cumu Jane Greaves hà realizatu a so ricerca?

A: Greaves hà analizatu i livelli di uraniu in e stelle vicine è hà cumminatu questi dati cù l'età di e stelle misurate da u satellitu Gaia per stimà l'emergenza di e placche tettoniche nantu à queste stelle.

Q: Chì significatu hà stu studiu per e future missioni spaziali?

A: U studiu furnisce una visione di a pussibilità di pianeti abitabili cù una vita aliena avanzata. Capisce e cundizioni chì sustene l'emergenza di a vita in altrò informarà i futuri sforzi di esplorazione spaziale.