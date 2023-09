I vermi parassiti manipulanu u cumportamentu di l'ospiti alterendu l'espressione genica, u studiu trova

Un studiu recente realizatu da i biuloghi di l'Università Brown hà fattu luce nantu à i miccanismi molecolari daretu à l'effetti di alterazione di u cumpurtamentu di i vermi parassiti nantu à i so ospiti. A ricerca fucalizza nantu à una spezia di gamberetti marroni chì si infetta cù un vermu parassitariu, risultatu in cambiamenti in u cumpurtamentu è l'apparenza.

Les crevettes infectées, connues sous le nom d'Orchestia grillus, présentent une coloration orange vibrante et passaient plus de temps dans les zones exposées des marais salants, augmen- tant leur vulnérabilité à la prédation des oiseaux. I circadori anu ipotisatu chì u vermu parassitariu, Levinseniella byrdi, manipulava u cumpurtamentu di l'ospiti per assicurà a so propria trasmissione trà l'ospiti.

Per investigà sta ipotesi, i scientisti anu sequenziatu l'ADN di gamberetti infettati è micca infettati è analizatu i mudelli di espressione genica. Anu scupertu chì essendu infettatu da u vermu parasiticu attivava i trascrizioni di geni assuciati cù a pigmentazione è a rilevazione sensoriale in i gamberetti. Inoltre, e trascrizioni di geni in relazione à a risposta immune sò state soppresse in i gamberetti infettati, spieghendu potenzalmentu perchè i parassiti sò capaci di persiste in l'ospite.

Capisce i miccanismi molecolari daretu à l'interazzione host-parasite hè impurtante per a gestione di i patogeni, sia in a fauna salvatica sia in l'omu. Manipulazione simile di u cumpurtamentu di l'ospiti da i parassiti hè stata osservata in altri organismi, cum'è l'effetti zombifying di certi fungi nantu à l'insetti. Studiendu queste interazzione, i scientisti speranu di acquistà insights in l'urighjini è i miccanismi di e malatie basate in patogeni.

I risultati di stu studiu cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di a relazione cumplessa trà i parassiti è i so ospiti. Ulteriori ricerche sò necessarie per svelà cumplettamente i meccanismi intricati in ghjocu, ma u studiu furnisce un passu cruciale in u campu di l'interazzione host-parasite.

