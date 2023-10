Un incidente recente in a Zona di Exclusion di Chornobyl (CEZ) in Ucraina hà purtatu l'attenzione à a vulnerabilità di i sensori ambientali in i zoni d'altu risicu. À a fini di ferraghju, u dashboard di monitorizazione di a radiazione CEZ dimustrava livelli elevati di radiazione gamma prima di andà offline, lascendu l'osservatori in u bughju di ciò chì succedeva. I circadori di sicurezza suspettanu chì i valori elevati sò stati falsificati.

Una teoria nantu à a causa di l'elevati livelli di radiazione gamma era chì i veiculi pisanti chì guidanu intornu à a CEZ anu suscitatu a polvera radioattiva, risultatu in una lettura aumentata. Tuttavia, questu hè statu pruvatu à esse fisicamenti impussibile. Disturbing ancu i primi 10 cm di terra, induve l'isotopo radioattivu 137Cs hè cuncentratu, ùn averebbe micca un impattu significativu nantu à e letture di radiazioni gamma. L'incendii in u CEZ, chì causanu ancu a resuspension di terra chì cuntenenu 137Cs, ùn portanu micca à spikes in a radiazione gamma. L'Agenzia Internaziunale di l'Energia Atomica (IAEA) hà cunfirmatu chì ùn ci era micca un aumentu significativu di a radiazione, ma l'equipaggiu di monitoraghju hà patitu danni generalizati.

Durante l'avvenimentu Black Hat in Aostu 2023, u ricercatore di sicurità Ruben Santamarta hà presentatu u so ragiunamentu daretu à a manipulazione di i dati di u sensoru. Ellu suggerisce chì a stazione di surviglianza o u servitore chì tratta e dati puderia esse falsificata o manipulata. Sfurtunatamente, i dati forensici per pruvà questu hè statu distruttu da e forze occupanti. L'analisi di Santamarta mette in risaltu a vulnerabilità di u sistema di surviglianza è a mancanza di redundancy in u trasferimentu di infurmazioni precise fora di a zona di disastru.

Questu incidente serve com'è un ricordu di a fragilità di e rete di sensori ambientali in i zoni à risicu altu. In parechji scenarii di disastru, l'infurmazione precisa di u sensoru hè cruciale per a pianificazione di missioni di salvezza è riparazione. Indurisce a reta di sensori ambientali è aghjunghjendu a redundanza à ogni livellu pò fà una diferenza significativa. Cù u putenziale di viulenza fisica contr'à l'equipaggiu di monitoraghju o u fallimentu di un servitore unicu di trasfurmazioni, assicurendu l'affidabilità di i sensori ambientali diventa di primura.

