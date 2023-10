L'impattu di l'eclissi solare nantu à e cundizioni climatichi

Una eclissi solare, cum'è l'eclissi annulare chì vene u sabbatu, pò avè un impattu significativu in e cundizioni climatichi nantu à a superficia di a Terra. Quandu a luna passa davanti à u sole, stende una ombra nantu à a Terra, causendu cambiamenti in a temperatura, a velocità di u ventu, l'umidità è a nuvola.

A quantità di u sole bluccatu durante una eclissi influenza a magnitudine di sti cambiamenti climatichi. Cum'è a manera chì e zone ombreggiate sò più fresche cà quelle in u sole direttu in una ghjurnata calda, più u sole bluccatu durante una eclissi, più drammatica a calata di temperatura. L'eclissi anulare di u sabbatu hè previstu di bluccà finu à u 90% di u sole longu una strada stretta da Oregon à Texas.

Un eclissi annulare permette un pocu più di radiazione solare per ghjunghje à a superficia di a Terra cumparatu cù un eclissi tutale. In ogni casu, ancu una breve riduzzione di a radiazione solare pò influenzà a temperatura è altre cundizioni climatichi. A caduta di temperatura esatta durante una eclissi pò varià secondu fatturi cum'è u tempu di l'annu è a nuvola.

L'angle à u quale u sole colpisce a Terra durante una eclissi ghjoca ancu un rolu in l'impattu di a temperatura. Un angolo di u sole più altu, cum'è sperimentatu in l'estiu, pruduce un sole più intensu è temperature elevate. Quandu u vaghjimu s'avvicina, l'angolo di u sole diminuisce, risultatu in una temperatura più bassa.

Duranti l'eclissi solare tutale di u 2017, a temperatura hè cascata significativamente in certi lochi longu u percorsu di a totalità. L'eclissi hè accadutu in Aostu, durante un dopu meziornu d'estiu, quandu e tampiratura eranu dighjà alte. In Douglas, Wyoming, a temperatura hè cascata di 11 gradi in solu una ora, è si sò osservati gocce di 4 à 8 gradi in u Sud.

Mentre chì l'eclissi di u sabbatu ùn hè micca previstu d'avè una caduta di temperatura cusì drastica, una ligera calata di e temperature hè sempre pussibule in a strada di l'annularità. I zoni chì sperimentanu solu una eclissi parziale pò ancu vede un aumentu più lento di a temperatura durante u ghjornu.

In più di a temperatura, un eclissi di u sole pò influenzà u ventu, l'umidità è a nuvola. U cooldown rapidu durante una eclissi riduce temporaneamente a quantità di calore almacenatu in l'atmosfera. Questu porta à venti più calmi è velocità di u ventu più bassu. A temperatura ridutta pò ancu fà chì l'aria si senti più umida quandu a temperatura di l'aria si avvicina à u puntu di rugiada.

A nuvola pò ancu esse affettata da una calata di temperatura significativa durante una eclissi. In l'eclissi solare tutale di u 2017, i nuvuli in parte di South Carolina si dissipanu perchè anu persu a so fonte di calore. Hè pussibule chì uni pochi di nuvole si dissiparanu ancu durante l'eclissi di u sabbatu.

In generale, una eclissi solare hà u putenziale di cambià e cundizioni climatichi nantu à a superficia di a Terra, cù a temperatura, u ventu, l'umidità è a nuvola chì sò affettati. L'impattu esatta pò varià secondu e circustanze specifiche di l'eclissi è u locu.