Brian May, u leggendariu chitarrista di u gruppu Queen, hà cuntribuitu à a missione di a NASA per cartografia è ricuperà una mostra da l'asteroide Bennu. May, chì hà un dutturatu in astrofisica, hà cullaburatu cù a scienziata Claudia Manzoni per creà imagine realistiche in 3D di missioni spaziali. Utilizendu sti imaghjini, May hà aiutatu à cartografi Bennu è truvà una zona di atterraggio sicura per a sonda OSIRIS-REx chì hà cullatu u campione.

A cullaburazione principia quandu May hà mandatu stereos-imaghjini 3D fatti da l'imaghjini di missione OSIRIS-REx-à u direttore di missione Dante Lauretta. Lauretta hè stata maravigliata da a qualità di i stereos è ricunnosce u so putenziali à truvà un locu di sbarcu per a mostra. May, Manzoni, Lauretta, è altri anu travagliatu inseme nantu à u prugettu, risultatu in u libru "Bennu 3-D, Anatomia di un Asteroide".

Questa ùn hè micca a prima implicazione di maghju cù a NASA. In u 2015, hà servitu cum'è cullaburatore scientificu in a missione New Horizons, chì hà esploratu Plutone. May hè cunnisciutu micca solu per i so cuntributi à l'astrofisica, ma ancu cum'è u songwriter daretu à parechji successi di Queen, cumprese "We Will Rock You" è "I Want It All".

A passione di May per u spaziu è a scienza hè evidenti in u so rolu attivu in e missioni di a NASA. A so cumpetenza è a so creatività cum'è astrofisicu è chitarrista cuntinueghjanu à fà un impattu in u campu.

