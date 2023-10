Cumu a fisica hà salvatu l'atomu: Capisce i blocchi di a Realità

In u 19u è u principiu di u 20u seculu, u studiu di l'atomi hà purtatu à scuperte incredibili è paradossi perplessi. In principiu, a tiurìa atomica muderna di John Dalton prupone chì tuttu hè cumpostu di atomi indivisibili cù pruprietà idèntica. Tuttavia, esperimenti chì implicanu tubi di raghji catodici in u 1897 è particeddi radiuattivi in ​​u 1911 anu revelatu chì l'atomi eranu in realtà custituiti da nuclei atomichi massivi è elettroni di luce. Questu hà fattu un prublema perchè secondu e lege di l'electricità è u magnetismu, l'atomi duveranu esse inestabile è colapsatu in una frazzioni di seconda.

Per salvà l'atomu da stu destinu catastròficu, u principiu di incertezza Heisenberg hè ghjuntu in ghjocu. Stu principiu ùn solu hà salvatu l'atomu, ma hà ancu permessu à i scientisti di predichendu e so dimensioni. A tavola periodica di l'elementi sorte l'atomi in basa di u numeru di elettroni di valenza liberi o occupati, chì determinanu principalmente e proprietà chimiche di ogni atomu. Malgradu a scuperta di cumpunenti atomichi, l'idea di l'atomu pò esse tracciata à a Grecia antica. Democritu d'Abdera, un filòsufu materialista, hà cridutu chì a realità era cumpostu di un numeru finitu di atomi indivisibili, chì puderia spiegà l'ordine è a regularità di u mondu.

Ulteriori esperimenti in u 18u seculu palesanu evidenza chì sustene l'idea di l'atomi cum'è i blocchi fundamentali di a materia. Dalton è Mendeleev hà descrittu è classificatu l'atomi basati nantu à e so proprietà, purtendu à una cunniscenza più profonda di a struttura atomica. In ogni casu, l'esperimenti di JJ Thomson cù i raghji catodichi anu sbulicatu a nuzione di l'atomi cum'è entità indivisibili. Hà scupertu chì l'atomi cuntenenu in realtà particelle subatomiche più chjuche cunnisciute cum'è elettroni. Queste particelle caricate negativamente, di massa bassa esistevanu in l'atomu.

I esperimenti successivi di Ernest Rutherford in u 1911 anu u scopu di scopre a natura di l'altri particeddi in l'atomu. L'esperimentu di Rutherford implicava u bombardamentu di una lamina d'oru fina cù particelle è osservà u so cumpurtamentu. I risultati palesanu l'esistenza di un nucleu atomicu pusitivu in u centru di l'atomu, circundatu da l'elettroni. Stu mudellu di l'atomu furnia una cunniscenza più precisa di a so struttura.

Per mezu di u studiu di a struttura atomica è u sviluppu di a meccanica quantistica, i fisici anu pussutu salvà l'atomu da u colapsu è acquistà una cunniscenza più profonda di i so cumpunenti. Queste scuperte anu rivoluzionatu a nostra cunniscenza di a materia è hà allughjatu a strada per l'avanzamenti in diversi campi scientifichi.

Fonti:

- Fonte Articulu