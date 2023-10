I benefizii di i pneumatici di azotu in l'operazioni minera

L'operatori minieri affrontanu a sfida cuntinua di mantene a produtividade mentre assicurendu a sicurità di i so equipaghji in cundizioni di travagliu difficili. I grandi veiculi minieri, cum'è i caricatori è i camioni di trasportu, ghjucanu un rolu centrale in queste preoccupazioni è necessitanu pneumatici chì sò à tempu efficaci è sicuri.

A sicurezza di i pneumatici hè di primura in l'industria minera. I pneumatici nantu à i veiculi minieri anu da furnisce stabilità è trazione per spustà materiali è prevene accidenti. Tuttavia, u pesu è a putenza di sti machini ponu purtà à fallimenti di pneumatici, chì ponu causà prublemi è ancu un risicu di splusione. Attualmente, i pneumatici di i veiculi minieri sò spessu pieni di l'aria chì cuntene l'ossigenu, chì aumenta u risicu di una rupture o una splusione indotta da scintilla.

Una soluzione per mitigà stu risicu hè di riempie i pneumatici di i veiculi minieri cù nitrogenu invece di aria. L'azotu hè digià statu utilizatu in i veiculi di passageru per mantene a pressione di i pneumatici è aumentà l'efficienza di carburante, è offre u benefiziu aghjuntu di una sicurezza aumentata in i veiculi minieri. Quandu i pneumatici sò pieni di nitrogenu, u risicu di splusione hè significativamente ridutta.

L'azotu furnisce parechji benefici diretti per i pneumatici di i veiculi minieri. Cunduce à a perdita di pressione più lenta è à menu corrosione di cumpunenti di pneumatici metallici causati da u vapor d'acqua. Questu si traduce in una sicurezza mejorata per i travagliadori è l'operatori minieri.

Inoltre, u nitrogenu aiuta à allargà a vita di i pneumatici rallentendu a deflazione. Mentre chì l'ossigenu è u nitrogenu ponu permeate à traversu u muru di i pneumatici, u nitrogenu face quattru volte più lento di l'ossigenu è più di 100 volte più lento di u vapor d'acqua. Questu pò esse risultatu in un aumentu di 10% in a vita di i pneumatici.

I fallimenti di i pneumatici ponu purtà à l'interruzioni di u travagliu è à i tempi di inattività significativi. L'azotu aiuta à mantene i pneumatici in modu ottimali, riducendu a flexu è l'attrito, chì riduce u risicu di surriscaldamentu di pneumatici è fallimentu. Si aumenta ancu l'efficienza di carburante, cum'è a perdita di nitrogenu hè più lenta paragunata à l'ossigenu.

I pneumatici di i veiculi minieri ponenu un periculu di sicurezza per via di a so dimensione, massa è pressione. Riempite sti pneumatici cù l'ossigenu aumenta u risicu di incendi di pneumatici, soprattuttu in e mine sotterranee. I pneumatici pieni di nitrogenu reducenu significativamente stu risicu.

Mentre chì ci sò sfide per implementà un sistema di inflazione di nitrogenu, cum'è u costu è u trasportu di emissioni di nitrogenu à i siti minieri remoti, ci sò solu suluzione potenziale. Alcune cumpagnie anu esploratu a generazione di nitrogenu in i siti minieri, chì offrenu risparmi di costu è permettenu l'usu di nitrogenu in altri prucessi minieri, cum'è a suppressione di metanu in a minera di carbone.

Mentre l'usu di pneumatici di nitrogenu in l'operazioni minera ùn hè micca spargugliatu, hè guadagnatu pupularità, particularmente in Sudafrica, induve hè diventatu u standard di l'industria. I generatori di azotu sò furniti à l'operazione minera in parechji paesi, è a tecnulugia hè faciule d'utilizà è faciule d'installà.

In cunclusioni, l'usu di pneumatici di nitrogenu in l'operazioni minera offre numerosi benefici, principalmente in termini di sicurità. Mentre chì ci sò sfide da superà, l'implementazione di generatori di nitrogenu in i minieri sotterranei puderia furnisce vantaghji supplementari in termini di risparmiu di costu è prucessi minieri migliurati.

Da vede:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8 ghjugnu). In un rotulu: cumu l'azotu hè megliurà a riformattazione di i pneumatici in l'equitazione di i pneumatici di mine. Mining Weekly. Ritruvatu da [fonte]

Nota: L'articulu fonte è l'imaghjini sò stati mudificati è riassunti per creà stu novu articulu.