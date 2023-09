Puderia esse 100 Sextillion Planets in l'Universu, dicenu l'Astronomi

L'astrònomi anu scupertu un totale di 5,510 100 pianeti in a nostra galassia, a Via Lattea, cumprese l'ottu pianeti in u nostru sistema sulari. Tuttavia, stu numeru hè solu a punta di l'iceberg, postu chì ci sò prubabilmente assai più pianeti chì aspettanu per esse scupertu. Sicondu stimi, ci hè quasi un pianeta per ogni stella in a galaxia, è postu chì a nostra galaxia hà circa XNUMX miliardi di stelle, hè sicuru d'assume chì ci sò ancu parechji pianeti.

Cuntà i pianeti hè un compitu sfida per l'astrònomu, paragunabile à pruvà à determinà a pupulazione di una cità senza utilizà l'internet. Mentre sapemu di circa 5,000 XNUMX pianeti à u mumentu, ci sò prubabilmente innumerevoli altri chì restanu sfuggente. L'astrònomi utilizanu diverse tecniche per circà l'exoplaneti, cum'è u metudu di transitu è ​​u metudu di velocità radiale. Questi metudi implicanu l'osservazione di a stella è a ricerca di cambiamenti sottili in u so cumpurtamentu chì indicanu a prisenza di un pianeta.

Tutti i pianeti scuperti finu à avà sò situati in a Via Lattea, postu chì sò più faciuli d'osservà. A rilevazione di pianeti fora di a nostra galassia, cunnisciuti cum'è extraplanets, hè assai più sfida per via di a so distanza da noi. Tuttavia, ci sò stati uni pochi di estroplaneti potenziali rilevati cù una tecnica chjamata microlensing.

Fighjendu oltre a nostra propria galassia, l'astrònomu stimanu chì ci puderianu esse quant'è 100 sextilioni di pianeti in l'universu. Hè un numeru stupente, cù 23 zeri dopu à u 1. Cù una quantità tamanta di pianeti, hè spessu sustinutu chì deve esse almenu un altru pianeta cù vita in un locu in l'universu. In ogni casu, a rarità di a vita è e cundizioni necessarii per esse suscite sò sempre scunnisciuti.

I scientisti crèdenu chì a prossima generazione di grandi telescopi spaziali focalizzati in l'exoplanet, cum'è l'Osservatoriu di i Mondi Habitabili, ghjucà un rolu cruciale in a ricerca di a vita in altrò in a galaxia. Per avà, pudemu solu maravigliate di l'immensità di l'universu è di l'innumerevoli pianeti chì puderanu esisti fora di u nostru.

