U corpu umanu cuntene trilioni di cellule, u studiu trova

Un novu studiu hà stimatu chì u corpu umanu cuntene un numeru incredibile di cellule. I ricercatori anu analizatu più di 1,500 documenti per stabilisce chì l'adultu mediu hà circa 36 trilioni di cellule, mentre chì e femine adulte anu 28 trilioni è i zitelli di 10 anni anu circa 17 trilioni. U studiu, publicatu in a rivista PNAS, hà cunsideratu a dimensione è u numeru di 400 tippi di cellule in 60 tissuti in u corpu. L'analisi hà revelatu una relazione inversa consistente trà a dimensione di e cellule è u conte. In altri palori, e cellule più grande anu un numeru generale più bassu in quantu à e cellule più chjuche. Stu mudellu stende una larga gamma di dimensioni di cellule, da minuscule globuli rossi à grandi cellule musculari.

L'autori di u studiu anu ricunnisciutu chì ci sò limitazioni à i so risultati. I figuri furnuti sò basati nantu à l'adulti "medii" è i zitelli, è ùn cuntanu micca a variazione significativa in a dimensione è u pesu trà l'individui. I circadori anu ancu nutatu chì ci hè incertezza in i so stimi per via di a fiducia in e misurazioni indirette piuttostu cà e misurazioni dirette di a massa cellulare. In ogni casu, u studiu hà evidenziatu discrepanzi in l'estimi di u conte di cellula precedente, chì puderia avè implicazioni per a nostra cunniscenza di a salute è di e malatie ligati à i linfociti cum'è HIV è leucemia. U studiu hà truvatu chì ci sò circa 2 trilioni di limfociti in u corpu umanu, quattru volte più altu di l'estimi previ.

Ulteriori ricerche sò necessarie per acquistà una cunniscenza più cumpleta di i cunti di e cellule in u corpu umanu, in particulare in quantu à e donne è i zitelli. Tuttavia, stu studiu furnisce una insight preziosa in u vastu numeru di cellule chì custituiscenu u corpu umanu è a relazione trà a dimensione di e cellule è u conte.

Fonti:

Novu Scientist: "U corpu umanu hè stimatu chì porta circa 30 trilioni di cellule umane" PNAS: "Modelli generativi scalabili per l'etichettatura precisa è u seguimentu di strutture subcellulari dinamiche in microscopia di fluorescenza"