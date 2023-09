E mosche di frutta usanu ricordi per navigà versu l'alimentariu, studia trova

I ricercatori anu scupertu cumu i cervelli di a mosca di a frutta trasformanu i ricordi di ricumpensa passate in cumpurtamenti azzione, chì li permettenu di truvà cibo. In particulare, una regione chjave di u cervellu chjamata u corpu di funghi processa l'infurmazioni olfattive è attribuisce valori à diversi odori. Tuttavia, ùn era micca chjaru cumu questi valori influenzanu l'azzioni mutore. Stu studiu hà identificatu un gruppu di neuroni chjamati UpWiNs chì ghjucanu un rolu cruciale in a cunversione di i ricordi di l'odore in movimenti upwind.

E mosche di frutta, cum'è l'altri insetti, giranu u ventu per traccia l'odori è localizzanu da induve venenu odori attraenti. U sistema olfattivu in u cervellu di a mosca detecta è sente questi odori purtati da u ventu, guidà a mosca versu a ricumpensa. I circadori anu truvatu chì l'UpWiNs integranu inputs inhibitori è excitatori da diverse compartimenti di u corpu di u fungo, facendu chì a mosca si vultò è si move versu u ventu.

U corpu di funghi in u cervellu di a mosca processa è integra l'infurmazioni olfactive è attribuisce valori pusitivi o negativi à diversi odori. I circadori anu scupertu chì i ricordi furmati in i diversi compartimenti di u corpu di u fungo suscitanu comportamenti distinti, cù solu alcuni chì guidanu u muvimentu upwind di a mosca. L'UpWiNs ricevenu segnali inhibitori è eccitatori da questi compartimenti, chì permettenu à a mosca di navigà in modu efficace versu a fonte di odori attraenti.

Questa ricerca furnisce una visione di cumu i valori pusitivi è negativi appresi sò tradotti in azioni concrete guidate da a memoria. L'UpWiNs mandanu ancu segnali eccitatori à i neuroni dopaminergici per l'apprendimentu d'ordine superiore. Capisce questi meccanismi di circuitu neurali aiuta à spiegà cumu i neuroni dopaminergici paralleli è i sottosistemi di memoria interagiscenu per guidà l'azzioni basate in memoria è l'apprendimentu à u livellu di i circuiti neurali individuali.

Ulteriori studii nantu à e mosche di a frutta ponu mette in luce u rolu di i ricordi in u cumpurtamentu è l'apprendimentu in i cervelli vertebrati è invertebrati.

Fonte: HHMI (Istitutu Medicu Howard Hughes)

Definizione:

- Corpu di funghi : una regione di u cervellu chì si trova in certi insetti, rispunsevuli di trasfurmà l'infurmazioni olfattive è di attribuisce valori à diversi odori.

- UpWiNs: Un gruppu di neuroni chì integranu segnali inibitori è eccitatori da diversi compartimenti di u corpu di u fungo, guidandu i mosche di a frutta per andà in u ventu versu odori attraenti.

Fonti:

- HHMI (Istitutu Medicu Howard Hughes)

- Ricerca Originale: "Meccanismi di circuitu neurale per trasfurmà valenze olfattive apprese in u muvimentu orientatu à u ventu" da Yoshinori Aso et al. eLife