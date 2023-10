Satelliti, cum'è u Sentinel-6 Michael Freilich, stanu osservendu un fenomenu chì si trova in l'Oceanu Pacificu. L'acqui vicinu à a costa uccidintali di l'America Sudamerica anu un aumentu di a temperatura, risultatu in l'espansione di u nivellu di u mari. L'aumentu di a temperatura di l'oceanu di a superficia hà un impattu significativu nantu à i mudelli climatichi in l'Asia è l'America di u Nordu, un fenomenu cunnisciutu cum'è El Niño.

Per acquistà insights in El Niño di questu annu, i circadori esamineghjanu l'occurrenze passate. In a dichjarazione publicata da u Laboratoriu di Propulsione Jet di a NASA, hè dichjaratu chì a California hà sperimentatu forti piogge durante l'El Niño 2015-2016, chì hà purtatu à alta surf, inundazioni è mudslides.

Una nova maghjina da a NASA paraguna u principiu di u 2023 El Niño à i mudelli osservati in uttrovi 1997 è uttrovi 2015, chì eranu cunsiderati avvenimenti estremi da l'agenza spaziale. Questi avvenimenti previ anu causatu cambiamenti in a temperatura glubale, i mudelli di u ventu è u nivellu di u mari.

Quandu a temperatura di l'acqua di a superficia aumenta, i venti di a superficia di l'est à l'ouest si debilianu. Stu cambiamentu porta à l'aumentu di a precipitazione in u Pacificu orientale è cintrali, mentre chì l'Indonesia sperimenta una diminuzione di a precipitazione. Inoltre, l'attività in l'Oceanu Pacificu altera u jet stream, risultatu in cundizioni più umidi è più freti in u sudu di i Stati Uniti è cundizioni più secche è più calde in u nordu.

Malgradu l'El Niño di questu annu chì pareva esse relativamente mite cumparatu cù l'avvenimenti passati, Josh Willis, u scientist di u prughjettu di Sentinel-6 Michael Freilich, suggerisce chì puderia ancu purtà un invernu umitu à u Sud-Ovest di i Stati Uniti se e cundizioni alignanu.

U satellitu Sentinel-6 Michael Freilich face parte di a missione Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, un sforzu cumunu chì implica l'Agenzia Spaziale Europea, l'Organizazione Europea per a Sfruttamentu di Satelliti Meteorologichi, NASA è NOAA. Hè chjamatu dopu à Michael Freilich, ex direttore di a Divisione di Scienze di a Terra di a NASA.

