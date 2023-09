U rolu di l'urea ionizzata in l'urighjini di a vita nantu à a Terra

I scientisti anu fattu passi significativi per capiscenu l'urighjini di a vita nantu à a Terra utilizendu tecniche innovative di spettroscopia di raghji X. Studiendu l'ionizazione è a reazione di e molécule d'urea, i circadori anu sbulicatu cumu si sò formati i blocchi di a vita durante a fase pre-biotica.

Duranti stu periodu, l'atmosfera di a Terra era menu densu, chì permette à a radiazione spaziale d'alta energia di ionizà e molécule. Picculi pozzi d'acqua chì cuntenenu urea, un compostu urganicu essenziale per a furmazione di basi nucleo, sò stati esposti à sta radiazione intensa. In u risultatu, l'urea hè stata cunversione in prudutti di reazione chì puderia esse servitu cum'è fundazione per a vita.

Per investigà ulteriormente stu prucessu, una squadra di ricerca internaziunale di l'Università Tohoku, l'Università di Ginevra, l'ETH Zurich è l'Università di Amburgo hà impiegatu un approcciu di spettroscopia di raghji X rivoluzionariu. Sta tecnica utilizò una fonte di luce di generazione alta armonica è un jet flat-liquidu sub-micron per esaminà e reazzione chimica in liquidi cù una precisione temporale eccezziunale.

Studiendu i cambiamenti in e molécule di urea à u livellu femtosecondu (una quadrillionth di un secondu), i circadori scupertu u prucessu dinamicu chì si trova dopu à l'ionizazione. A radiazione ionizzante dannu a biomolècule di urea, ma cum'è l'energia si dissipa, e molécule d'urea sottumettenu una reazione rapida è intricata.

Studi precedenti anu focu annantu à e reazzioni molecolari in a fase di gasu, ma a squadra hà ingegneriatu un dispositivu per generà un jet di liquidu ultra-sottile in un vacu per espansione e so investigazioni in l'ambiente aquoso, chì hè u locu naturali per i prucessi biochimici. Stu prugressu li hà permessu di studià cumu si sviluppanu e reazioni in tempu reale.

Non solu sta ricerca furnisce insights in l'urighjini di a vita nantu à a Terra, ma apre ancu novi opportunità in u campu emergente di attochimica. Osservendu e reazzioni molecolari à un livellu di dettagliu senza precedente, i scientisti ponu acquistà una cunniscenza più profonda di i prucessi chimichi è avanzà a nostra cunniscenza di i meccanismi fundamentali chì guidanu a vita.

Riferimentu: "Femtosecond proton transfer in urea solutions probed by X-ray spectroscopy" da Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf è Hans Jakob Wörner, Natura.