I circadori anu scupertu una roccia spaziale antica cunnisciuta com'è Erg Chech 002 chì puderia offre infurmazione preziosa nantu à a furmazione di u nostru sistema sulari. Scupertu in u desertu di u Sahara in Algeria in u 2020, Erg Chech 002 cuntene livelli più alti di l'isotopo radioattivu aluminium-26 chì l'espertu. Questa scuperta hà implicazioni significativu per a nostra cunniscenza di a furmazione planetaria è a datazione di i meteoriti.

Erg Chech 002 hè cridutu per esse un meteorite petrosu cunnisciutu cum'è una roccia acondrita, s'assumiglia à a roccia vulcanica è chì data di i primi stadi di u nostru sistema sulari. Hè cunsideratu u più anticu meteorite cunnisciutu di origine vulcanica. A prisenza di l'aluminiu-26 in u meteorite hè particularmente cruciale postu chì questu isotopo hè pensatu chì hà ghjucatu un rolu cruciale in l'evoluzione di u sistema solare iniziale.

L'aluminiu-26, cunnisciutu per esse una fonte di calore in u primu sistema solare, hà eventualmente decadutu è hà influinzatu u funnu di e rocce primitive chì più tardi formanu i pianeti. In ogni casu, a scuperta di questu isotopo in Erg Chech 002 sfida l'assunzione chì era distribuitu uniformemente in tuttu u sistema solare iniziale. L'investigatore anu truvatu chì u corpu parentale di stu meteorite duverebbe cuntene trè o quattru volte più d'aluminiu-26 chì u corpu parentale di meteorite simili, chì indicanu una distribuzione irregulare di questu isotopo.

Per determinà l'età di Erg Chech 002, i scientisti anu analizatu l'isotopi di u piombu è l'uraniu è anu calculatu a so età isotopica di piombo à circa 4.566 miliardi d'anni. Questu hè allineatu cù l'età stimata di u sistema solare. Paragunendu sti dati cù altri meteoriti antichi, i circadori ponu acquistà insights in l'urighjini di i pianeti è potenzialmente rivalutà l'età di meteoriti studiati prima.

Sta scuperta cuntribuisce à una megliu comprensione di i primi stadi di sviluppu di u nostru sistema sulari è a storia geologica di i pianeti. Ulteriori ricerche nantu à e diverse tippi di rocce acondrite continuanu à raffinà a nostra cunniscenza di u sistema solare iniziale è a so furmazione.

Fonti:

- Natura Communications (Publicata u 29 d'Aostu 2023)

- A Conversazione (Articulu di Evgenii Krestianinov)