Un studiu recente publicatu in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences suggerisce chì a vita notevole di i pipistrelli pò esse in risicu per l'aumentu di a temperatura globale. A ricerca, realizata da scientisti di l'Università di Dublinu è di l'Università di Bristol, hà focu annantu à u ciculu di hibernazione di un gruppu di pipistrelli salvatichi di ferru di cavallu.

I circadori anu scupertu chì i fluttuazioni di u clima durante u periodu di hibernazione di i pipistrelli anu affettatu u mecanismu moleculare rispunsevuli di a so longa vita. I telomeri, chì sò pezzi di DNA chì prutegge l'estremità di i cromusomi, accurtà ogni volta chì una cellula si divide. Stu prucessu di scurzamentu hè assuciatu cù l'anziane è e malatie ligate à l'anziane.

U studiu hà truvatu chì i pipistrelli chì emergenu da l'hibernazione più frequentemente per via di e cundizioni più calde avianu telomeri significativamente più brevi cumparatu cù l'inguerni precedenti cù temperature più freti. U prufessore Emma Teeling di l'Università College di Dublinu hà manifestatu preoccupazione per questi risultati, dicendu chì l'aumentu previstu di a temperatura glubale pò limità l'effetti benefizièvuli di l'hibernazione in i pipidicci salvatichi.

U duttore Megan Power, l'autore principale di u studiu, hà tracciatu più di 200 pipistrelli salvatichi di ferru più grande in trè inguerni per esaminà l'effetti di l'hibernazione nantu à i telomeri. A ricerca hà revelatu chì l'hibernazione agisce cum'è una forma di rejuvenation, cù i telomeri chì si estendenu invece di scurzà durante a stagione di hibernazione. Questa estensione hè prubabilmente dovuta à l'espressione di l'enzyme telomerase, chì permette à l'ADN telomericu di riplicà sè stessu senza causà dannu.

I risultati di u studiu enfatizanu e cunsequenze potenziali di e cundizioni climatichi cambianti nantu à a natura longa di i pipistrelli. Spezie cù longa vita è ritmi riproduttivi lenti, cum'è i pipistrelli, sò particularmente vulnerabili à i cambiamenti ambientali. I circadori sottolineanu l'impurtanza di capiscenu cumu i pipistrelli sò affettati è adattanu à u rapidu cambiamentu climaticu.

Ulteriori investigazioni sò necessarie per spiegà u rolu di a telomerasi in l'estensione di i telomeri durante l'hibernazione. U studiu mette in risaltu l'impattu di u cambiamentu climaticu nantu à l'ecologia è a sopravvivenza di e pupulazioni di pipistrelli, enfatizendu a necessità di cuntinuà a ricerca è i sforzi di conservazione per prutege sti criaturi straordinarii.

Source:

- Megan L. Power et al, Dinamica di telomeri di Hibernation in un clima cambiante: insights from wild great horseshoe bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- University College Dublin