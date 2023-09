A NASA prepara un sistema di lanciu spaziale per a missione lunare in equipaggio in 2024

A NASA face una preparazione significativa per a so prossima missione Artemis 2, chì vede quattru astronauti imbarcati in un viaghju lunare. Questu marcarà a prima volta chì l'omu viaghjanu à a luna in più di 50 anni. A missione utilizerà a cohetta Space Launch System (SLS) di a NASA, chì hà digià volatu cù successu cù una nave spaziale senza equipaggiu chjamata Artemis 1.

U focu primariu di e preparazioni di a NASA hè di assicurà a sicurità di l'equipaggiu durante i stress di u lanciu. Questu implica teste supplementari di novi sistemi à bordu di u cohete SLS è u so lanciatore mobile, cumpresu un sistema di fuga d'emergenza. L'astronauti stessi sò attivamente implicati in u prucessu di preparazione, chì includenu teste in situ cù elli cù i so vestiti spaziali.

A missione Artemis 1, chì hà mandatu trè manichi intornu à a luna, hà furnitu un fundamentu per creà un prucessu di preparazione più liscia per Artemis 2. I sfidi affrontati durante Artemis 1, cum'è i ritardi in i countdown simulati di lanciamentu, sò stati affrontati, è avà u focusu. hè nantu à u cuntenutu di l'equipaggiu è a furmazione per rinfurzà e misure di sicurezza.

I preparativi per Artemis 2 implicanu diverse tappe chjave. L'equipaggiu simulerà un ghjornu di lanciamentu à fiancu à l'equipaggiu di terra, participà à pratiche di fuga d'emergenza, è u cohete sarà sottumessu à teste di stacking è assemblea in l'Edificiu di l'Assemblea di Vehicle di a NASA. Infine, a pila serà preparata nantu à u pad di lanciu per u lanciu di a fine di a missione in 2024.

A sicurità hè a prima preoccupazione in tuttu u prucessu di preparazione. A NASA realicerà u listessu numeru di simulazioni di cunti à a rovescia di lanciamentu cum'è prima, prioritizendu a sicurità di l'equipaggiu di volu è di l'equipaggiu di terra. A pratica cuntinua è a furmazione di memoria musculare sò cumpunenti essenziali di a preparazione, assicurendu chì tutti i membri di a squadra sò ben preparati per a missione.

I cambiamenti notevuli in Artemis 2 includenu l'aghjustamenti à e prucedure di alimentazione basate nantu à e lezioni amparate durante a prova di vestiti bagnati per Artemis 1. I cambiamenti di disignu à u lanciatore mobile aiutanu à migliurà a so funziunalità. L'attenzione hè ancu data à l'interfacce di u tank di carburante per prevene e perdite, cù e dati di testi precedenti chì informanu l'aghjustamenti necessarii.

Cù sti preparazione cumpleta, a NASA hè in traccia di fà a so storica missione Artemis 2 un sforzu successu, aprendu a strada per l'esplorazione lunare futura.

